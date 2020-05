“Marche Meraviglia”, la sfida televisiva di Riga con Di Gennaro di Linea Verde

ANCONA - “Marche Meraviglia” è la nuova sfida di Vladimiro Riga, vulcanico promoter, pronto a ritornare sul ring degli eventi con un programma televisivo che sarà trasmesso anche in streaming su Facebook. Ancora una volta si coniugheranno l’amore per il territorio marchigiano e la capacità per amplificarne le sue doti. Un’idea che nasce proprio dalla necessità di interpretare ciò che la recente pandemia in corso ci impone con quello che è molto più di uno slogan di comodo ma una precisa filosofia: distanti ma uniti. Miro sembra quasi voler far sua quella canzone di Domenico Modugno che recita: “La lontananza è come il vento spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi”.

Alle spalle un considerevole successo organizzativo ottenuto a Roma con il Premio Giuliano Gemma, proprio un attimo prima del lockdown, il protocollo d’emergenza con cui si è blindato tutto il paese. «Avevo già preso contatti con Asia Argento ed altri personaggi e amici dello spettacolo per lavorare intorno al ritorno della Pedalata per la Vita, un evento a cui sono sentimentalmente legato nel corso della mia carriera da promoter - spiega Vladimiro Riga – Poi è successo quello che tutti sappiamo e nel riposo forzato mi sono concesso un momento di riflessione. Sarebbe stato sciocco non rendersi conto del cambiamento epocale in atto».



«Chiamiamola casualità ma - continua Riga - parlando con un amico su un ipotetico titolo da dare ad un evento per la mia regione è venuta fuori la parola “Meraviglia”. Poi leggendo il preciso significato su un vocabolario online, mi scappa fuori questa descrizione: “Sentimento vivo e improvviso di ammirazione, di sorpresa, che si prova nel vedere, udire, conoscere cosa che sia o appaia nuova, straordinaria, strana o comunque inaspettata”. Insomma un vestito su misura per la mia terra, le Marche».



«Siamo già - sottolinea - a buon punto dell’opera. Posso anticipare qualcosa ma non tutto, un pizzico di scaramanzia è bene tenerne conto, altrimenti che uomo dello spettacolo sarei? Dunque ci sta lavorando come autore, Dario Di Gennaro attualmente il creativo di “Linea Verde”. Poi alla regia un amico marchigiano di talento Gabrio Marinelli. Come conduttori ho tre importanti nomi, il giornalista Attilio Romita, nome noto già al Tg1, come punto di riferimento e la conduttrice televisiva Stefania Orlando e la showgirl Samanta Togni, ballerina di spicco dello show “Ballando con le Stelle” che si alterneranno nelle varie puntate».

Sono previste, per questa prima serie, dieci puntate che permetteranno di raccontare bene le Marche. «Scopriremo e metteremo in risalto - afferma Riga - meraviglie ai più spesso sconosciute e invece insospettabilmente straordinarie. Aziende, persone e luoghi unici. Un prodotto multimediale che ha come obiettivo televisivo quello di imporsi a livello nazionale e grazie all'apporto dei social potrà non avere confini nel mondo. Intanto la Lonely Planet, protagonista mondiale di viaggi, libri e consigli per indicazione viaggi, ha dato volentieri la propria collaborazione. Esatto proprio quella Lonely Planet che ha decretato le Marche al secondo posto della lista delle regioni in tutto il mondo che meritano una visita».