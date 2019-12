Mannoia con il “Personale Tour” sbarca al Teatro delle Muse di Ancona

ANCONA - Il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia sta per concludersi e arriva per una delle sue ultime tappe oggi, venerdì 20 dicembre, al Teatro delle Muse di Ancona (inizio alle ore 21). Dopo il grande successo riscosso negli ultimi mesi con più di 60 concerti nei teatri e nelle arene outdoor della penisola, Fiorella riabbraccia il suo pubblico e lo coinvolge con uno spettacolo intenso e ricco di emozioni. Il tour si chiuderà il 28 dicembre, nella Capitale, con il concerto di chiusura all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre). È attualmente in radio il singolo “Imparare ad essere una donna”, scritto da Fiorella insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola «sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi». Disponibile in versione Cd, in vinile e in digitale “Personale”, il nuovo album di Fiorella Mannoia, è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA