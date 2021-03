Mani e unghie belle e curate anche con il fai-da-te e per una pelle giovane e senza rughe le federe di seta sono l'ideale

ANCONA - Dedicare tempo a se stesse e riscoprire le nostre abilità più nascoste. Così insegnò Socrate con l’arte della maieutica. Così impongono i tempi. E allora le mani anzitutto. Sono il biglietto da visita e la prova del nove per capire fino a che punto abbiamo goduto dell’elisir di eterna giovinezza. Avere mani e unghie belle e curate è importante. Di più: fare la manicure a casa è utile anche per le tasche. Se di bellezza si parla, anche riposare bene è fondamentale e coricarsi su federe di seta antirughe è una libidine.



I consigli dell’estetista Paola Santori sono preziosi. «Per fare a casa la manicure, il primo step è rimuovere le cuticole con le tronchesine e uno spingi cuticole, meglio se in acciaio. Togliere le cuticole si può sia ammorbidendo i polpastrelli con prodotti tipo oli o creme idratanti ma anche a freddo». Il secondo step è tagliare le unghie. «Se vogliamo tagliare tanto, usiamo le tronchesine, altrimenti è sufficiente la lima conferendo loro la forma che vogliamo, tonda, quadrata o a punta», fa sapere l’esperta. Il terzo passaggio è idratare le unghie. «Bisogna scegliere creme molto nutrienti dal momento che le mani sono le più esposte e quindi tendono ad un invecchiamento precoce», avverte. Lo step numero 4 prevede che si metta una base per poi procedere all’applicazione dello smalto. «La base vale per rafforzare le unghie ma anche per evitare che il colore macchi cuticole e unghie stesse».

Il finale riguarda la messa a punto dello smalto e, ciliegina sulla torta, l’applicazione di un top coat per proteggere il colore. Sono eleganti, lisce e piacevoli al tatto le federe in seta. Davvero deliziose. Avere una pelle bella, giovane e senza rughe è il frutto di un mix di più elementi e le federe di seta fanno parte di questo tutto. Queste ultime rappresentano un vero must per il corredo letto non solo per la bellezza che conferiscono all’ambiente ma soprattutto per i benefici che arrecano con il sonno.

Benefici evidenti sia per la pelle sia per i capelli. Il maggiore vantaggio è nella capacità delle federe di seta di non assorbire prodotti come creme o oli, applicati prima di coricarsi, che possono quindi continuare ad agire di notte sulla pelle. Inoltre, questi tessuti sono in grado di mantenere l’umidità naturale di pelle e capelli mantenendoli idratati e possono creare fino 43% in meno di attrito rispetto alle stesse federe realizzate in cotone evitando così lo sfregamento della pelle e i segni delle pieghe difficili da eliminare il mattino. Proprio perché trasparente, la sete mantiene la temperatura costante e dunque agisce sulla freschezza di capelli e pelle riducendo anche la sudorazione notturna. Non solo. Questa proprietà del tessuto riduce anche la produzione di sebo. Le federe di seta, dunque limitano gli sfregamenti della pelle e se non si è abituati a dormire a pancia in su, questo tessuto è ottimale: non a caso, il cuscino di seta è considerato ancora più al top se munito di particolari forme ergonomiche che agevolano il riposo a pancia in su.

