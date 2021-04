“Il magazzino dell’attrice” con Roberta Biagiarelli nel cartellone di Marche Palcoscenico Aperto

ANCONA - “Il magazzino dell’attrice”, progetto di e con Roberta Biagiarelli, è l’appuntamento in programma l’8 e 9 aprile e il 15 e 16 aprile nel ricco cartellone di “Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri”, promosso dalla Regione con l’Amat.

Il progetto si articola in una mini-serie di quattro incontri trasmessi in streaming nei canali social Facebook, YouTube e Twitch di Babelia -progetti culturali e diario Facebook di Roberta Biagiarelli. In ogni puntata, le scene e gli oggetti, ciascuno con il proprio vissuto offrono il pretesto per raccontare gli spettacoli, i loro processi di creazione, le esperienze, gli aneddoti e gli incontri sorprendenti nei luoghi che non ci si aspetta.

“Tutto questo – afferma Roberta Biagiarelli - per non perderci, perché i luoghi del teatro sono là dove la memoria lavora. Nell’ attesa di un tempo più propizio per riprendere a caricare furgoni, scene, costumi e tecnica per andare là dove il teatro da sempre va fatto: davanti ad un pubblico dal vivo”. «In tempi di pandemia – si legge nelle note della compagnia - un’attrice trova riparo nel magazzino dove sono riposte e custodite le scenografie e i materiali tecnici dei suoi spettacoli generati negli anni passati. In questo tempo fermo ai lavoratori dello spettacolo resta la possibilità della lettura e della scrittura, ma per sua indole l’attrice non rinuncia al suo spazio, che è fisico, emotivo e intellettuale. Tiene in movimento un legame vivo costituito da molteplici relazioni umane cresciute in trent’anni di tournée. Nel suo Magazzino è custodito il suo tesoro, perché il teatro è un tesoro, vivo da sempre e per sempre vivo. In questo luogo al riparo dalle intemperie e da altre minacce invisibili, l’attrice compie il rito della rivivificazione, sfiora un oggetto, incrocia un pezzo di scenografia, si accende una luce… e parte l’interpretazione».

Lo spettacolo è prodotto e realizzato da Babelia & C.-progetti culturali, operatori video Giovanni Tammaro e Luigi Ottani, fotografia Luigi Ottani, luci Andrea Violato, fonico in presa diretta e sound design Martin Rinaldi, montaggio Giovanni Tammaro, regia Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani, social media manager Lucio Alessandri. Informazioni: robertabiagiarelli@gmail.com. La fruizione dello spettacolo è gratuita. Inizio spettacolo: 8 aprile ore 18, 9 aprile ore 21, 15 aprile ore 18, 16 aprile ore 21.

