Maddalena Fenucci è “Cassandra” all’Accademia 56 di Ancona

ANCONA - Maddalena Fenucci è “Cassandra” nello spettacolo prodotto da Nuovi Linguaggi e Incerti Percorsi per la regia di Andrea Anconetani che viene portato in scena questa sera sabato 9 novembre alle 21,30 all’Accademia 56 in via Tombesi, 8 ad Ancona. Nel monologo teatrale scritto da Alessandro Pertosa, interpretato dall’attrice di Chiaravalle sulle le scenografie di Massimiliano Orlandoni, i temi portanti sono quelli del tempo e del rimpianto. Chi ha desiderato ed ottenuto il dono della profezia vive sospeso in un astratto, infinito presente. Per tutti il passato è il regno del rimpianto, il luogo dell’ineluttabile, del già compiuto. Ma, per chi ha avuto il dono-dannazione di scorgere con chiarezza oltre il presente, il tema del rimpianto si proietta all’infinito e non v’è nessuna salvezza possibile, neppure nel futuro. Vi è poi un altro tema che è connesso ai precedenti: quello del viaggio, della finzione romanzesca, l’unico concepibile scampo all’inferno della trasparenza. In questo monologo di Alessandro Pertosa la Cassandra mitologica rimane sullo sfondo, presupposta, mentre a svelarsi, e rivelarsi, è il suo mondo interiore, l’intimo straziante dolore sotteso al conoscere. La schiacciante violenza della verità. Il costo del biglietto intero è di 12 euro (ridotto 8 euro), i posti sono limitati e per prenotare si può chiamare o mandare un sms al 392 7704328. © RIPRODUZIONE RISERVATA