Macchini dallo Sperimentale di Ancona con “Gesticolors” e pubblico online

ANCONA - Domenica alle ore 18 al Teatro Sperimentale di Ancona l’attore fermano Piero Massimo Macchino farà il suo spettacolo “Gesticolors”, con pubblico rigorosamente online. È un’iniziativa in collaborazione con la Cna di Ancona e il Festival “In bocca al luppolo”. Oltre a questo spettacolo, Macchini, in questo nuovo periodo di chiusura dei teatri, si dedicherà allo studio e alla scrittura.

Quindi lei andrà avanti con il suo corso sulla marchigianità?

«Questo si poteva fare sia online che dal vivo. Per quanto di persona è sempre tutto meglio, è interessante ugualmente andare avanti così. Del resto non si può fare altrimenti, in attesa di poter prima o poi vederci tutti di persona».

Oggi torna sul palcoscenico di un teatro, ma il pubblico sarà ovviamente a casa…

«Sì, si tratta di uno spettacolo in cui io sarò lì a recitare, e verrà trasmesso in streaming. In collaborazione con la Cna Ancona, si compra della birra; chi lo fa può assistere, sempre online, allo spettacolo».

Pensa di riprendere con spettacoli in streaming?

«Durante il primo lockdown della scorsa primavera ho fatto molti spettacoli in streaming. Ero animato dal fare del bene aiutando il Murri: li facevo per raccogliere fondi per l’ospedale di Fermo, durante l’emergenza. Ora al momento sto studiando e sto pensando di rimettermi a scrivere».

C’è dunque un nuovo spettacolo in vista?

«Penso proprio di sì. La scorsa estate ho fatto “Fortuna Macchini”, tre date di comicità e ha funzionato. Penso di riordinare le idee e dargli un aspetto coordinato. Ad aiutarmi in questo ci sarà poi Gianluca Marinangeli alla regia. In pratica nello show c’è una ruota, proprio una “ruota della fortuna”. In ogni settore c’è un aforisma, al quale è collegato un pezzo di repertorio. Prima fase di “riscaldamento”. E potrei toccare anche le tematiche del periodo che si sta vivendo».

Con i bimbi ora come fa?

«Per adesso vanno a scuola. È una salvezza, ma almeno i miei bimbi piccoli possono sfogarsi. Possono vedere i loro amichetti, pur se con le ovvie e giuste precauzioni. Anche noi come genitori siamo più sereni».

Sua figlia Olivia sta diventando una “piccola star” del web?

«Durante il precedente lockdown abbiamo girato qualche video, qualche siparietto papà–figlia e l’ho coinvolta in uno sketch di Halloween, dove ho tirato fuori il personaggio di Cochetti. Lei è contenta, si diverte. Sebastiano ancora non l’ho coinvolto, è piccolino. Comunque per loro sono dei momenti di gioco, anche se Olivia ormai vuol sapere il ruolo che farà».

Come vive questa situazione?

«Siamo sul chi va là. C’è un bando della Regione, e sto studiando i parametri. Se ci saranno le condizioni parteciperò con un progetto. Da solo? Qualcosina forse con Marche Tube, con progetti nuovi, con la marchigianità e il caro provincialotto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA