Leopardi è il protagonista assoluto di Fuori Tutti 11, il viaggio nell'arte

ANCONA - Il viaggio tra le arti ideato da Cna Cinema e Audiovisivo Marche prosegue e, in un affascinante caleidoscopio pieno di immagini, letture e performance, questa volta attraverserà poesia, teatro, corti e web serie. Questa undicesima puntata si apre con lo spot realizzato dal coordinamento di Cna Cinema Marche sulla chiusura dei cinema e dei teatri, il video “Marche come back” di Mirco Cancellieri di Falconara, seguito dagli attori Sandro Fabiani (Fano) e Paolo Magagnini (Recanati).



L’attore Daniele Borghi proporrà una citazione dal film K-Pax, seguito dal trailer della web serie del regista di Acquaviva Picena Andrea Giancarli. L’attore pesarese Giuseppe Esposto sarà insieme al pianista Marco Mannini (Ancona), seguito da uno showreel dell’attrice di Porto Sant’Elpidio Simona Ripari. E ancora tre attori da Fano: Claudio Tombini, Maria Flora Giammarioli e Claudio Pacifici. Il video #Civediamopresto dei registi Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti di San Benedetto del Tronto, chiuderà l’intensa kermesse.



Ad aprire la puntata numero 11, il video “Marche come back” di Mirco Cancellieri, regista e filmmaker: Un’affascinante cartolina della regione, un messaggio di speranza ed un invito a tornare nelle Marche. Leopardi sarà il protagonista delle interpretazioni di Sandro Fabiani in un suggestivo video, con la lettura de l’Infinito, insieme all’altro attore di cinema e teatro, Paolo Magagnini, con la lettura di “Alla luna” da I Canti di Leopardi. Teatro e cinema si miscelano poi nella performance dell’attore Daniele Borghi con una citazione-estratto dal celebre film K-Pax di Iain Softley del 2001. Ancora un made in Marche con il trailer della fortunata wedding web series “Non voglio mica la luna” diretta dal regista Andrea Giancarli con la produzione di Sandro Angelini e della Art for Job.



Giuseppe Esposto, interprete tra gli altri di numerosi spettacoli musicali nei panni di celebri rockstar (Freddie Mercury; Michael Jackson) e autori italiani (Lucio Battisti) si cimenterà con la traduzione di Time, celebre brano dei Pink Floyd con l’accompagnamento di Marco Mannini al piano, cui seguirà un divertente e incalzante sequenza di immagini tratti da corti e film interpretati dalla brava attrice di Porto Sant’Elpidio Simona Ripari. Attore teatrale di lungo corso, Claudio Tombini interpreterà il monologo “il nonno” tratto da Le cose che ti fanno sentire vivo di Luca Guerini. Da Fano, l’attrice Maria Flora Giammarioli leggerà il I canto da L’Inferno di Dante, mentre Claudio Pacifici offrirà una suggestiva interpretazione di “Intervista con Dio”. A chiudere Fuori Tutti 11 #Civediamopresto firmato dal duo di registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, sodalizio creativo ed artistico specializzato in video, spot e cortometraggi che promuovono le Marche. In questo bel video si potranno vedere le affascinanti immagini delle Marche con in più l’augurio e la speranza che si possa tornare presto alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA