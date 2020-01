Pippo Crotti in "Alis" con Le Cirque World’s Top Performers ad Ancona

ANCONA - Un’occasione unica per vedere all’opera i migliori artisti de Le Cirque World’s Top Performers: dal 4 al 6 gennaio la nuovissima versione dello show Alis sarà al Palaprometeo Estra di Ancona, con un cast unico al mondo. Questo nono tour di Alis è stato definito “Un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta”: ogni spettatore sarà idealmente preso per mano e catapultato nelle atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Tra i migliori artisti del circo senza animali più famoso al mondo c’è anche Pippo Crotti, il performer italiano che è entrato a far parte della grande famiglia circense creata da Onofrio Colucci. Dopo l’esperienza con Le Cirque du Soleil, tanta tv e cinema che lo ha visto collaborare con Zalone, in diverse fiction televisive e, recentemente con Fiorello, per Crotti è un tuffo in una realtà a lui molto congeniale.



Un ritorno nel mondo del circo: le mancava?

«Sì, sono tornato, sono molto emozionato e non vedo l’ora di venire ad Ancona: ho lavorato sempre nei tendoni e nei teatri, ma mai nei palazzetti. C’è una bella atmosfera con loro, è una grande famiglia: qui poi siamo come la nazionale di calcio, i migliori top performer si ritrovano in questo show. Lo spirito è proprio quello del circo, una grande carovana con famiglie intere che ci seguono, compresi i bambini».



Che effetto fa ora che è più conosciuto in Italia?

«Ho sempre fatto i tour mondiali e non mi ero mai esibito in Italia e già questa è un emozione enorme. Forse non sarò riconoscibilissimo, ma alla fine dello spettacolo è bello il contatto con il pubblico che ti restituisce tutto il calore: in tv non hai mai un riscontro immediato, mentre qui ci sono persone che mi fanno i complimenti anche per la tv».



Come fare a riconoscerla subito?

«Sono assolutamente il primo che entra in scena, sono io a scaldare il pubblico all’inizio. Parlo in italiano, ho i baffi e una pettinatura alla francese. Dedicherò una canzone ad una donna del pubblico e durante l’esecuzione ne succederanno di tutti i colori: è uno spettacolo molto divertente!».



È più facile fare ridere o commuovere?

«Per me è più facile far ridere, ma solitamente è molto più difficile per un attore. La commozione dipende anche dallo stato d’animo: per far ridere devi avere la capacità di cambiare totalmente lo stato d’animo dello spettatore e coinvolgerlo anche se è triste. Poi ognuno di noi ha un senso della comicità diverso: girando il mondo devi riuscire ad adattare la tua comicità ai vari tipi di pubblico, alla loro cultura. Persino in Italia è diverso far ridere da Bolzano a Palermo! È matematica: è lo studio dei tempi e delle pause e dal vivo è ancora più difficile».



Un ricordo particolare del Cirque?

«La mia prima mondiale a Montreal con Totem: c’erano tantissimi vip e celebrità e per me era il primo palco importante. Prima di entrare in scena pensavo “adesso cado e faccio finta di star male…” tanta era l’emozione: una cosa indescrivibile. Poi sono entrato e l’adrenalina ha ceduto il passo a tutte le paure!».



Tra cinema e tv dove si è sentito più a suo agio?

«Il cinema ha tempi più lunghi e hai il tempo di lavorare sul tuo personaggio, nelle fiction corrono un po’ di più. Con Zalone è stata un’esperienza bellissima. Con Fiorello mi sono trovato benissimo: lavoriamo insieme da anni ed è un grande maestro».



LE INFO

Dopo 2 anni e a grande richiesta torna completamente rinnovato ad Ancona, al PalaPrometeo Estra, Alis, uno dei più grandi successi de Le Cirque du Soleil con 3 spettacoli: sabato 4 e domenica 5 gennaio ore 21.00, lunedì 6 gennaio ore 17.00. Alis è lo spettacolo “di tutti”, per un pubblico di ogni età: tutti gli artisti di Le Cirque World’s Top Performers sono i massimi interpreti internazionali delle discipline più emozionanti. Equilibristi, acrobati, giocolieri e musicisti provenienti da oltre 15 Paesi, Italia inclusa, pluripremiati con prestigiosi riconoscimenti nei più importanti Festival, Talent Tv ed eventi del mondo. Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia è Onofrio Colucci, che da “enfant prodige” del Circo Contemporaneo ha maturato una grande esperienza internazionale. Prevendite www.alisticket.it © RIPRODUZIONE RISERVATA