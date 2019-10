Kum alla Mole Vanvitelliana tre giorni per indagare su "L'origine della vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Con un tema enorme, “L’origine della vita”, si apre la terza edizione di Kum!, da oggi a domenica alla Mole Vanvitelliana. Ha un titolo denso di implicazioni, il festival che Ancona dedica a tre missioni - curare, educare, governare - che Freud definiva “impossibili”. L’ha scelto Massimo Recalcati, che ne è direttore scientifico, per un programma fitto di incontri, presentazioni e dialoghi. Federico Leoni, docente di Antropologia filosofica all’Università di Verona, affianca Recalcati nell’organizzazione. Sarà lui a tenere, oggi alle 12, la prima lezione magistrale, dal titolo “L’origine dell’umano”.«Dopo due edizioni legate ai drammatici eventi che hanno colpito questa terra - Ingovernabilità e Resurrezioni – era tempo di allargare il campo. “Origine” può essere indagata da tanti punti di vista: biologico, cosmologico, antropologico, oltre che filosofico e psicoanalitico».«Sostenibile, perché siamo supportati da un assessore alla Cultura, Paolo Marasca, che non lesina energie e inventiva. Ha messo in piedi una macchina organizzativa efficiente e flessibile. E i risultati sono lusinghieri: il pubblico è cresciuto di anno in anno, fino a toccare, nel 2018, settemila presenze».«La vera sorpresa è che nel tempo lo zoccolo duro di cittadini molto interessati si è allargato a spettatori che provengono dalla regione e da tutta Italia. E poi, sta diventando massiccia la partecipazione degli insegnanti, di ogni ordine e grado, anche grazie al fatto che abbiamo dilatato l’azione del festival a tutto l’anno, con il coinvolgimento di tante scuole. Da questa edizione, anche delle Primarie».