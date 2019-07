L'attore Kaspar Capparoni super ospite racconta “Grazia e Mistero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ci sarà anche il "commissario" Kaspar Capparoni, protagonista della serie televisiva Rex, alla presentazione martedì 9 luglio a Castel Gandolfo (alle ore 19 nel locale New Fortuna in via Spiaggia del Lago 22) del libro “Grazia e Mistero” di Vincenzo Varagona, giornalista della sede Rai di Ancona. E' infatti del noto attore romano, reso famoso anche da tante fiction di successo (da "Elisa di Rivombrosa" a "Capri") una delle ottanta testimonianze raccolte dal Varagona nel suo "viaggio" nel dono e nella missione di Rita Cutolo, la guaritrice che da anni opera a Tavullia. Ricco di relatori l’incontro a Castelgandolfo in cui saranno presenti e interverranno, oltre alll’attore Kaspar Capparoni, il chirurgo Valeria Gianfreda, il pediatra Jada Mucerino, la psicologa e psicoterapeuta Paola Donadini, il gastroenterologo Mario Rogheto e l’artista Rolando Attanasio.Giornalista dal 1982, Varagona collabora con Avvenire e Famiglia Cristiana. Ha pubblicato con Ecra: “Comunicare Dio. Dalla creazione alla Chiesa di papa Francesco” (2015) e “Le potenzialità delle persone. Le nuove frontiere del counseling” (2017). Con Paoline: “Pollicino nel bosco dei media. Come educare i bambini a un uso corretto dei mezzi di comunicazione” (2007), “Abba Marcello. Viaggio nel cuore dell’Africa missionaria” (2011), “Il medico della Sars. Carlo Urbani raccontato da quanti lo hanno conosciuto” (2013, edizione a Taiwan nel 2015), “Morire a Nassiriya. Marco Beci un italiano a servizio del mondo” (2014), “Il muratore di Dio. Padre Pietro Lavini e il monastero di San Leonardo” (2016) e “Frate Mago, annunciare il Vangelo con gioia” (2018). Ora arriva in libreria “Grazia e Mistero” sulla missione di Rita Cutolo a cui sono attribuite numerose guarigioni. Questo libro, con la prefazione del vescovo di Ascoli Giovanni D’Ercole, raccoglie le storie di decine di casi, alcuni ritenuti senza speranza. Il libro è stato presentato in anteprima alla Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata e ha poi avuto la "vetrina" del Salone internazionale del libro di Torino.