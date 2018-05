Jovanotti al PalaPrometeo Ai nostri lettori venti biglietti omaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue a colpi di sold out il tour “Lorenzo Live 2018”. Partito il 12 febbraio da Milano l’imponente carovana dello show arriverà fra meno di un mese al PalaPrometeo di Ancona. Archiviate in pochi giorni le prime due date (l’1 e il 2 giugno), l’agenzia E-Events di Cattolica ha dovuto aggiungere un ulteriore appuntamento il 4 giugno per far fronte alle richieste. E anche questa data si sta chiudendo con un tutto esaurito. Il tour, grandioso come è ormai tradizione per il cantautore romano, si avvia alla chiusura delle date in Italia: dopo Ancona sarà a Padova per poi andare all’estero. Quindi, sono decisamente preziosi i tagliandi che il Corriere Adriatico mette a disposizione di suoi dieci lettori per la data del 4 giugno al PalaPrometeo. Per conquistare il ticket omaggio basterà inviare il coupon originale che pubblichiamo qui a lato (da domani il tagliando si troverà nella pagina di Lettere&Commenti). I dieci lettori che avranno consegnato più tagliandi si assicureranno l’ingresso per due persone. Conviene raccogliere più coupon possibili per poi fare un unico invio a Corriere Adriatico via Berti, 20 - 60126 Ancona oppure recapitarli nella cassetta della posta del giornale entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato su Corriere Adriatico nell’edizione del 1° giugno.