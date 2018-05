Vanno all'asta i lampadari di Jovanotti «Sono oggetti magici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È partita lunedì l’asta per i 13 lampadari che ogni sera illuminano il grande Salone delle feste di Lorenzo Live 2018, l’incredibile tour di Jovanotti che ha già entusiasmato 400.000 spettatori e che farà tappa l’1, 2 e 4 giugno ad Ancona.Il sito che batterà l’asta è la piattaforma benefica CharityStars; ogni lampadario è collegato ad una onlus alla quale andrà l’incasso del lampadario a lei collegato. Il link per partecipare alle aste è www.charitystars.com/jovanotti. Le 13 associazioni/onlus a cui Lorenzo e Trident Music, produttore dello spettacolo, hanno scelto di regalare i lampadari sono: Save the children Italia, Croce Viola Milano, Flying Angels Foundation, Fondazione MissionBambini, Associazione CAF, Alice For Children - Twins International, Fondazione Laureus Italia Onlus, Terre des Hommes, Airalzh Onlus, Ibiscus Onlus, CuraRE Onlus, ENPA e LAV. I 13 lampadari sono stati ideati da Lorenzo stesso e progettati da Claudio Santucci di Giò Forma. Ogni lampadario ha 370 cm di diametro e ospita 200 mt lineari di pendagli di vero cristallo.«Sono oggetti magici, alla fine del tour sarebbero destinati a finire in un magazzino da qualche parte così abbiamo pensato che qualcuno potesse essere interessato ad averne uno o più di uno. Li immagino in un locale, in un teatro, un centro commerciale, un garage stiloso, un hotel, un salone di qualcuno che ha la fortuna di avere un soffitto alto, ma sono sicuro che saremo stupiti da chi si aggiudicherà le aste. Sono oggetti costosi, ma in qualche modo inestimabili visto che sono nati per uno scopo puramente poetico , quindi abbiamo deciso di non stabilire una base d’asta. Non sono semplici lampadari enormi, sono oggetti di design tecnologico che hanno illuminato la festa di centinaia di migliaia di persone, e l’idea che possano avere una vita anche dopo il tour mi piace molto». L’asta andrà avanti per tutto il mese di giugno. I lampadari saranno consegnati ai legittimi proprietari a luglio, quando lo spettacolo chiuderà a Milano dove ha debuttato lo show con una grande festa finale al Forum.Proseguono intanto le pubblicazioni dei coupon (sulla pagina di Lettere&Commenti) per poter essere tra i dieci lettori che andranno gratis al concerto di Jovanotti del 4 giungo al PalaPrometeo di Ancona. Le prime due date sono già da tempo sold out e la terza è ormai verso la chiusura delle vendite. Per conquistare un posto per sè e un accompagnatore (in totale 20 ingressi) al live basterà raccogliere più tagliandi possibili e spedirli (o portarli) a Corriere Adriatico - via Berti, 20 - 60126 Ancona - entro le ore 12 del 30 maggio. La lista dei dieci nomi sarà pubblicata nell’edizione del 1° giugno.È partita lunedì l’asta per i 13 lampadari che ogni sera illuminano il grande Salone delle feste di Lorenzo Live 2018, l’incredibile tour di Jovanotti che ha già entusiasmato 400.000 spettatori e che farà tappa l’1, 2 e 4 giugno ad Ancona.Il sito che batterà l’asta è la piattaforma benefica CharityStars; ogni lampadario è collegato ad una onlus alla quale andrà l’incasso del lampadario a lei collegato. Il link per partecipare alle aste è www.charitystars.com/jovanotti. Le 13 associazioni/onlus a cui Lorenzo e Trident Music, produttore dello spettacolo, hanno scelto di regalare i lampadari sono: Save the children Italia, Croce Viola Milano, Flying Angels Foundation, Fondazione MissionBambini, Associazione CAF, Alice For Children - Twins International, Fondazione Laureus Italia Onlus, Terre des Hommes, Airalzh Onlus, Ibiscus Onlus, CuraRE Onlus, ENPA e LAV. I 13 lampadari sono stati ideati da Lorenzo stesso e progettati da Claudio Santucci di Giò Forma. Ogni lampadario ha 370 cm di diametro e ospita 200 mt lineari di pendagli di vero cristallo.Oggetti magici«Sono oggetti magici, alla fine del tour sarebbero destinati a finire in un magazzino da qualche parte così abbiamo pensato che qualcuno potesse essere interessato ad averne uno o più di uno. Li immagino in un locale, in un teatro, un centro commerciale, un garage stiloso, un hotel, un salone di qualcuno che ha la fortuna di avere un soffitto alto, ma sono sicuro che saremo stupiti da chi si aggiudicherà le aste. Sono oggetti costosi, ma in qualche modo inestimabili visto che sono nati per uno scopo puramente poetico , quindi abbiamo deciso di non stabilire una base d’asta. Non sono semplici lampadari enormi, sono oggetti di design tecnologico che hanno illuminato la festa di centinaia di migliaia di persone, e l’idea che possano avere una vita anche dopo il tour mi piace molto». L’asta andrà avanti per tutto il mese di giugno. I lampadari saranno consegnati ai legittimi proprietari a luglio, quando lo spettacolo chiuderà a Milano dove ha debuttato lo show con una grande festa finale al Forum.Al concerto con il CorriereProseguono intanto le pubblicazioni dei coupon (sulla pagina di Lettere&Commenti) per poter essere tra i dieci lettori che andranno gratis al concerto di Jovanotti del 4 giungo al PalaPrometeo di Ancona. Le prime due date sono già da tempo sold out e la terza è ormai verso la chiusura delle vendite. Per conquistare un posto per sè e un accompagnatore (in totale 20 ingressi) al live basterà raccogliere più tagliandi possibili e spedirli (o portarli) a Corriere Adriatico - via Berti, 20 - 60126 Ancona - entro le ore 12 del 30 maggio. La lista dei dieci nomi sarà pubblicata nell’edizione del 1° giugno.