Ancona Jazz con Adriano Mazzoletti e Silvia Manco Trio

ANCONA - Domenica 19 luglio ultima serata alla Mole Vanvitelliana per la diciassettesima edizione dell'Ancona Jazz Summer Festival. Alle ore 19 in Sala Boxe Omero incontro con il giornalista e conduttore radiofonico Adriano Mazzoletti, uno dei massimi esperti di jazz del nostro paese. Nato a Genova nel 1935, Mazzoletti è stato dirigente Rai, conduttore di numerose trasmissioni radiofoniche, e fin dagli anni ’50 ha svolto ricerche e raccolto documenti e testimonianze sul jazz italiano e sui musicisti italoamericani. Nel 1965 il suo Quarant’anni di jazz in Italia (Milano, Ricordi) ha vinto il Premio della Critica Discografica. Ha diretto la Grande Enciclopedia del Jazz (Curcio 1982) e pubblicato un volume sul chitarrista Eddie Lang. Di straordinario interesse Il jazz in Italia. Dalle origini alle grandi orchestre (Torino, EDT 2004) a cui ha fatto seguito Il jazz in Italia. Dallo Swing agli anni Sessanta (EDT 2010), impressionante lavoro di circa 1700 pagine con annessa discografia di inusitata completezza. Figura di assoluto riferimento nel panorama culturale del nostro paese.



Alle ore 21.30 sul palco della Corte l'appuntamento è con il Silvia Manco Trio che si esibirà in un appassionato omaggio a Blossom Dearie, Hip! The Blossom Dearie Songbook. La carriera della Manco copre già un ventennio, con un’attività divisa agli inizi con la commedia musicale e il mondo del pop. Pianista, cantante e compositrice, la Manco guida i suoi trii seguendo una tradizione legata all’eleganza e alla raffinatezza del linguaggio, vedi le formazioni analoghe di Nat King Cole o di Shirley Horn, Ray Brown e Blossom Dearie, fino all’odierna Diana Krall. Da qui, l’idea di dedicare un intero disco alla Dearie, figura di grande rilevanza nell’ambito della vocalità jazz americana, è scaturita in modo naturale. La Manco non copia, ma parte da quel mondo, tanto intimista quanto swingante, per esprimere la propria personalità. Ecco, quindi, che il disco appare di assoluto livello internazionale, grazie anche alla presenza di accompagnatori prestigiosi quali Dezron Douglas al contrabbasso e Jerome Jennings, già con Jazzmeia Horne, alla batteria. Stavolta avrà comunque attorno a sé i suoi abituali musicisti, molto esperti nella scena nazionale, e un paio di ospiti aggiunti che sapranno dare il giusto colore alle esecuzioni. Un personaggio da scoprire, affascinante come la bellezza della musica che avremo la fortuna di ascoltare. La formazione: Silvia Manco, pianoforte, voce; Francesco Puglisi, contrabbasso; Enrico Morello, batteria; ospiti: Samuele Garofoli, tromba, flicorno; Antonangelo Giudice, sax tenore.



I concerti di Ancona Jazz Summer Festival proseguiranno alla Terrazza Moroder dal 23 luglio. Il festival è possibile grazie allo storico sostegno economico da parte del Comune di Ancona, Regione Marche e Mibact, e anche grazie al contributo erogato tramite Art Bonus del Gruppo Zaffiro e dall'Azienda Agricola Moroder. Ancona Jazz è membro della rete regionale Marche Jazz Network, nazionale I-Jazz ed europea Europe Jazz Network.



INFO & BIGLIETTI

Il prezzo del biglietto è di 10 euro. È possibile acquistare il biglietto comprensivo della consumazione, offerta dal bar MicaMole, maggiorato di soli 5 euro. I posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/hip-the-blossom-dearie-songbook-by-silvia-manco-trio-guests/149363 per evitare code all'ingresso. Tramite Vivaticket, attivando la modalità print@home, si può stampare il biglietto a casa e presentarlo in biglietteria. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

L'ingresso agli incontri delle ore 19 è gratuito previa prenotazione nominativa alla mail info@anconajazz.com.



Il programma può subire variazioni, verificare sul sito www.anconajazz.com o sulla pagina Facebook Ancona Jazz, oppure contattare info@anconajazz.com, tel. 350 0214370.









© RIPRODUZIONE RISERVATA