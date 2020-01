“Lebensraum” e l'universo di Keaton. La Jakop Ahlbom Company alle Muse

ANCONA - Dopo il successo con il primo Horror live presentato nel cartellone della scorsa stagione, torna sabato, 18 gennaio, alle ore 20,25 al Teatro delle Muse di Ancona la Jakop Ahlbom Company con il nuovo lavoro “Lebensraum”. Il regista svedese Jakop Ahlbom, anche attore e acrobata, ha una grande passione per gli horror anni ’60 e le commedie anni ‘20. Porta la magia del muto su un palcoscenico teatrale con uno spettacolo divertente e brillante. Lebensraum (in italiano “spazio vitale”) si ispira all’universo di Buster Keaton e alla “slapstick comedy”, le comiche alla Stanlio e Ollio. All’epoca, a fare da sottofondo alle proiezioni dei film c’era la musica di un pianoforte. Questo spettacolo sarà invece accompagnato dal gruppo Alamo Race Track: si crea così un originale e divertente contrasto tra le atmosfere visive anni ‘20 e la musica rock contemporanea. La storia è semplice: due uomini vivono in un piccolissimo appartamento. Per ovviare al problema di uno spazio così angusto, i due hanno inventato mobili con una duplice funzione: il letto è anche un pianoforte, la libreria funge anche da frigorifero… Info: 07152525. © RIPRODUZIONE RISERVATA