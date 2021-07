L'ispirazione fantastica si può alimentare rimandeno sempre sensibili e ricettivi a ciò che ci circonda

ANCONA - «Da dove le arriva l’ispirazione per i suoi romanzi?». Questa è una delle domande più gettonate che uno scrittore si sente fare. Le risposte, ovviamente, sono personali e varie e ognuna di esse può essere una buona risposta. «L’ispirazione è uno degli argomenti che ha accompagnato ogni forma d’arte da che questa esiste. Senza di essa l’atto creativo è meccanica pura», ci spiega Gero Giglio, autore di numerosi romanzi pubblicati per case editrici come Sperling & Kupfer e Fanucci. «Il consiglio che do a tutti quelli che mi pongono questa domanda è molto semplice ed è diventato una sorta di mantra: siate sensibili e ricettivi all’ispirazione che vi circonda… e subito lo sguardo vuoto dell’interlocutore mi guarda come se avessi detto una fesseria, perché la domanda che viene spontanea è: ma come?». Tutti gli artisti hanno bisogno dell’ispirazione per poter creare le loro opere. Ma che cos’è e dove si può trovare l’ispirazione è per molti un mistero.

Essere arte e non fare arte

Allora, senza parabole o frasi sibilline, chiediamo di spiegarci che cosa sia davvero l’Ispirazione: «In realtà, la mia risposta non è campata per aria. È una cosa che vale per tutti quanti gli artisti e non. Si può essere ispirati mentre si cucina o si sceglie un regalo. Lo si può essere quando si scrive o si suona uno strumento. L’importante è essere ricettivi, lasciare per un attimo i nostri problemi fuori dalla porta e sintonizzarci anima e corpo con quello che stiamo facendo». Va detto che l’ispirazione, è vero, vale per tutti. Nel Libro dei 5 Anelli, del famoso samurai giapponese Miyamoto Musashi che è un pellegrinaggio sulla via della scherma, alla ricerca dell’illuminazione, uno dei più grandi samurai del Giappone si confronta con se stesso e con la via della spada. In uno dei passaggi più belli, all’allievo che gli chiede come trovare lo spirito della propria Katana – la spada simbolo della scherma giapponese e famosa in tutto il mondo – il maestro risponde di “essere la spada”. Così, la ricettività diventa il mezzo per attrarre a sé l’ispirazione. Essere e non fare.

La calamita

Esistono numerosi esercizi per essere più ricettivi. Molti di essi si basano sulla respirazione e sul contatto con se stessi. Anche perché, continua Gero Giglio, «come succede con la scrittura, così succede anche in altre forme d’arte: appena entri in contatto con te stesso parte una sorta di Tranche Creativa, è una vera e propria Calamita dell’Arte, che attrae verso di noi l’ispirazione in modo del tutto naturale».

Gli esercizi

Ecco quindi, direttamente dall’autore uno di questi esercizi per attivare questa calamita: «C’era un mio amico disegnatore che mi ha insegnato un esercizio molto interessante che lui fa ogni volta che si trova davanti a una pagina bianca, pronta per essere riempita ma senza un’idea che possa dare il via a qualcosa di interessante. Io lo chiamo l’Errore Positivo. È molto semplice: lui inizia a fare degli scarabocchi sul foglio con la matita, completamente a caso. Poi, una volta che il foglio è pieno di ghirigori senza senso, inizia a osservarlo e a trovare qualche forma che lo ispiri. Diventa lui stesso il disegno! Lo faccio anche io con la scrittura. Premo a caso delle lettere sulla tastiera e poi osservo e trovo sempre qualche parola di senso compiuto. Questo accade perché noi esseri umani non siamo programmati per fare le cose a caso: è più forte di noi, facciamo sempre qualcosa che ha uno schema. Un po’ come i nostri sogni, altra forma di ispirazione a cui hanno attinto innumerevoli artisti».

