ANCONA - Dieci spettacoli, nove di danza e uno di teatro, quindici repliche, per una durata di quattro giorni, con Villa Nappi di Polverigi come unica platea. Questi i numeri di Inteatro Festival, la rassegna dedicata alle arti performative contemporanee, giunta alla 44esima edizione, che ha come scenario la seicentesca villa sede, durante tutto l’anno, di residenze artistiche con il suo parco secolare.

La manifestazione, che si svolgerà dal 15 al 18 giugno prossimi, è stata presentata ieri mattina nel ridotto delle Muse d Ancona alla presenza del sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, del presidente dell’Associazione Inteatro Cristiano Lassandari e di Velia Papa, direttore artistico dell’evento e di Marche Teatro.

L’innovazione

Un evento, è stato ribadito, che rappresenta il meglio dell’innovazione nazionale ed internazionale con la presentazione di prime nazionali o di gruppi stranieri con lavori mai rappresentati in Italia. «Un’edizione in cui Inteatro ritorna alle origini – ha affermato Daniele Carnevali – dal punto di vista logistico che si compone quest’anno di una scelta progettuale ed artistica che valorizza le tematiche ambientali e la sostenibilità. Il Comune crede fortemente a questo progetto tanto che a Villa Nappi si lavora tutto l’anno per far crescere realtà giovanili del settore delle arti performanti». «Inteatro Festival – ha rimarcato Cristiano Lassandari - è una importante occasione culturale delle arti contemporanee. Un luogo di confronto e di sperimentazione, che presenta quest’anno una scelta coraggiosa sulle tematiche ambientali, voluta fortemente dal nostro direttore artistico». «Alla rassegna – la chiosa di Velia Papa – ci saranno anche performance di giovani danzatori selezionati con un apposito bando. La danza sarà protagonista – ha proseguito – perchè in grado di esprimere vivacità e capacità di innovazione in quanto usa il gesto che permette una maggiore libertà espressiva. Poi c’è la chicca della rappresentazione teatrale di un giovane autore inglese, Nathan Ellis, dove non sono gli attori a fare da interpreti ma il pubblico stesso guidato da un programma informatico. Uno spettacolo suggestivo ed originale in cui il testo è visto come comunità e condivisione».

La prima

Da segnalare, tra i vari spettacoli, la prima assoluta di “Ultra”, la nuova creazione di Nicola Galli e Cashapona” di Simone Donati. Che inaugurerà il Festival il 15 giugno alle 19,30 con “I Am A Problem”. Inoltre la danza decostruita di Collettivo Cinetico ed il debutto in forma work in progress di “Insel”, formato dal duo Panzetti/Ticconi. Ed anche lavori di Masako Matsushita, Veronica Vagnoni e Mirto Krasaki, Alessandra e Roberta Indolfi, Annalì Rainoldi, Michele Ifgenia Culturi, Marianna Moccia e Sara Lupoli. La prevendita scatterà giovedì 1 giugno (biglietti online su Vivaticket). Info biglietteria Teatro delle Muse (07152525). Carnet giornaliero 20 euro. Biglietti da 5, 8 e 10 euro a seconda degli spettacoli.