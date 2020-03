Tanti artisti dorici si incontrano su Facebook per solidarietà

ANCONA - Il primo aprile e il 2 aprile, alle ore 17,30, tantissimi cantanti anconetani si riuniranno per una sorta di concerto virtuale che sarà trasmesso su Facebook. Sarà, sicuramente, il primo concerto “porta a porta, oppure da casa in casa”. Già, da casa in casa, in virtù dello slogan “restate a casa”. Da casa i cantanti e da casa il pubblico... comodo sul divano.



Un’esibizione diversa

L’idea è venuta a Sabino Morra e Susanna Amicucci che, vedendo tutte le varie dirette su Facebook, molto apprezzate dal popolo dei social che, almeno per pochi minuti, preferivano staccare la spina dai pensieri, hanno deciso di organizzare questo concerto “diverso”. «È stato un vero tam tam - precisa Sabino Morra - tra tutti gli artisti locali che, entusiasti dell’idea, hanno accettato volentieri di partecipare, facendo un semplice video da casa, così come si trovavano. Senza effetti speciali, senza luci colorati o vestiti di paillettes ma, con quella normalissima semplicità che, ora, ci manca tanto. Non sono stati, però, solo i cantanti ad accettare l’invito ma, anche, tanti altri personaggi locali. Abbiamo avuto talmente tante adesioni che abbiamo deciso di dividere il concerto in due parti e questo ci fa piacere. In questo momento particolare, saperci tutti uniti ci riempie il cuore. Non abbiamo dovuto insistere: quel loro sì è stato immediato e spontaneo».



Gli artisti coinvolti

Conosciamo, quindi, gli altri artisti che, oltre a Sabino Morra e Susanna Amicucci, parteciperanno ad “Ancona insieme”. I cantanti: Roberta Faccani, Ricky Burattini, Leo Maculan, Paolo Fiorini, Daniela Canova, Mario Cacciani, Andrea Polverini, Gabriele Esposto, Laura Anconetani, Silvia Bernacchia, Jopier, Patrik Pambianco, Vanessa Chiappa, Claudia Cerioni, Alessandra Gallicchio, Ferruccio Gasparini, Riccardo Pilesi, Raffaele Sabbatini, Acoustic Lady Project, Marco Menghini,Elisabetta Santoni, Federica Andreucci, Pronipoti, David Mazzoni, Vanessa Bravi, David Mancinelli e Davide Caprari. Si alterneranno nel ruolo di presentatore: Pino Cesetti, Andrea Carloni, Maurizia Gregori, Roberto Cardinali e Selena Abatelli. Non mancheranno, inoltre, alcuni momenti divertenti con Lucia Fraboni (Adalgisa Palpacelli), Stefano Ranucci (Rana) e il mitico Professor Tonelli. Dulcis in fundo, altro personaggio che ha accettato l’invito, è stato Paolo Notari che porterà il suo speciale contributo. Insomma, un cast locale davvero stellare.



La raccolta fondi

C’è da aggiungere, infine, che “Ancona insieme” sarà vicino all’iniziativa del Corriere Adriatico finalizzata alla raccolta fondi promossa per sostenere l’Ospedale regionale di Torrette. Tanti presupposti e due soli appuntamenti per assistere al concerto virtuale: oggi e domani, ore 17,30, su Facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA