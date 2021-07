La storia dell'imperatrice Sissi girata al porto di Ancona, concluse le riprese del road movie “Corsage”

ANCONA - Sono terminate le riprese al porto di Ancona del film “Corsage”, un road movie in prospettiva femminile, tra passato e presente. La coproduzione tra Austria, Francia, Germania, Lussemburgo diretta da Marie Kreutzer (The Ground Beneath My Feet, selezionato al 69° Festival di Berlino) vede protagonista una splendida Vicky Krieps (Il filo nascosto, 2017 regia di Paul Thomas Anderson).

Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura ha coordinato insieme a Guasco srl tutta l’organizzazione delle riprese ad Ancona. Suggestiva la ricostruzione scenografica di alcuni allestimenti di fine Ottocento e la presenza “in costume” del cast e delle comparse, chiamate a simulare l’imbarco su un transatlantico. Una spesa complessiva per la Produzione austriaca Film AG che si aggira attorno a 100mila euro per un giorno di riprese e una settimana di preparazione, con un’evidente e notevole ricaduta economica e d’immagine, per la città. Ingenti anche i mezzi impiegati nel capoluogo dorico: per qualche giorno infatti Ancona ha accolto un centinaio di persone, tra cast e troupe, in diverse strutture ricettive locali. Davanti alla Mole Vanvitelliana è stato poi allestito uno spazio per i camion di produzione e per le attrezzature tecniche necessarie agli allestimenti scenografici.

Il film è imperniato sulla storia dell’imperatrice Sissi che, alla soglia di 40 anni, combatte per mantenere la sua immagine pubblica allacciando il corsetto sempre più stretto. Nonostante sia stata determinante per l’Austria nell’alleanza con l’Ungheria, da allora il ruolo dell’imperatrice è stato ridotto a funzioni puramente performative. Sissi perciò diventa irrequieta a Vienna e inizia a viaggiare tra Inghilterra e Ungheria, visitando ex amanti e alleati politici, ricercando l’eccitazione della sua giovinezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA