Hu e Baltimora pronti a spiccare il volo, la cantante fermana verso Sanremo, il vincitore di X Factor in tour a marzo, prima data al Mamamia di Senigallia

ANCONA - Il 2022 sarà l’anno della ribalta per due artisti marchigiani, Hu e Baltimora. Febbraio, sarà il mese della fermana Hu, al secolo Federica Ferracuti, che sarà sul palco di Sanremo (dal 1 al 5 febbraio) insieme a Highsnob, al secolo Michele Matera, rapper di origini avellinesi, ma cresciuto a La Spezia. Marzo invece sarà il mese di Baltimora, il giovane anconetano Edoardo Spinsante, fresco vincitore, meno di un mese fa, di X Factor.



La collaborazione

Hu e Highsnob hanno presentato la loro partecipazione al Festival 2022 in esclusiva su Rai play, dopo la conclusione di Sanremo Giovani, a cui la stessa Hu aveva partecipato, nel 2020, con il brano “Occhi Niagara”. «La nostra collaborazione – ha raccontato la fermana – nasce da una telefonata. Un giorno Mike (Highsnob), mi ha chiamata dicendomi che stava iniziando a scrivere una canzone. Mi ha detto: la vorrei condividere con te. Me l’ha fatta ascoltare, ci siamo trovati prima a casa e poi in studio ed è nata questa canzone». I due porteranno a Sanremo “Abbi cura di te”. «Un brano – ha detto ancora Hu a Raiplay – dove c’è un po’ di neoclassico, e dove sono contenuti tutti gli elementi che non ci si aspetterebbe dalla combinazione tra me e Mike». Una combinazione “inattesa”, l’ha definita il rapper che pure ha detto che lui e Hu sono a Sanremo perché si sono «trovati, perché era l’anno giusto per presentare un brano insieme, e questo ha influenze da sound e generi diversi».



Il percorso

Hu, che aveva già al suo attivo diversi lavori pubblicitari, nel 2020 pubblica il primo singolo “Neon”, che di fatto apre il suo nuovo percorso musicale. Ma è con la partecipazione ad AmaSanremo, alla fine del 2020, dove porta il suo brano “Occhi Niagara”, che diviene nota al grande pubblico, e quindi la partecipazione alla finale di Sanremo Giovani, mancando di un soffio la qualificazione per il palco dell’Ariston. Quindi nel 2021 il singolo “End”, poi la laurea, il nuovo brano “Millemila” e infine l’annuncio di Sanremo.



La stella di X Factor

Diverso il percorso fatto da Baltimora: l’anconetano Edoardo Spinsante, infatti, dopo aver prodotto musica per altri, ha deciso di partecipare a X Factor. Prima le auditions, poi le selezioni e le squadre e infine i live su Sky uno: il suo è stato un percorso vincente. Guidato dal giudice Hell Raton, con la sua voce ha da subito conquistato tanto i giudici, quanto il pubblico da casa che l’ha votato portandolo alla vittoria, dimostrando di essere un cantante e non solo un producer.



Il tour

Dopo la vittoria a X Factor, poco meno di un mese fa, Baltimora sul finire del 2021 ha annunciato il suo primo tour. Per il momento saranno tre le date che lo riporteranno live sul palco, la prima delle quali sarà nelle Marche. Debutterà, infatti, al Mamamia di Senigallia il prossimo 19 marzo. Dopo la partenza del tour nella sua regione, la seconda tappa sarà quattro giorni dopo, il 23 marzo, a Milano al “Santeria toscana 31”. Chiusura di questo primo tour il 27 marzo, a Roma, quando si esibirà al “Largo venue”.

