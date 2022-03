Lo special guest Il Pagante live al Mia di Porto Recanati, il rapper romano Tony Effe al BB DiscoDinner

ANCONA - Weekend a ridosso dell’arrivo della Primavera che segna ancora una volta un en plein di proposte ed eventi per il by night marchigiano. Apriamo con il Mia di Porto Recanati, dove domani arriva lo special guest Il Pagante live. 11 dischi d’oro, 7 dischi di platino, 2 doppio platino. Numeri che sono più che sufficienti per presentare il regalo riservato agli aficionados del Mia. Altro super ospite di domani quello che il BB DiscoDinner ha riservato ai suoi amici e clienti per domani: arriva Tony Effe, detto Il Fantino, il rapper di Roma (nato nel 1991) della Dark Polo Gang con un passato da attore.



Domani al Brahma di Civitanova il sabato “Infastidisco”, diventato un must. Alla regia in consolle come sempre i resident Mattia Ascani e Alex L. Ancora a Civitanova al Donoma domani il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse. Con l’animazione della Señorita Dance Crew per una notte di puro fuego. Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, domani va in scena “Anteprima di Primavera”, 5 generi musicali e 3 sale aperte per ballare sino all’alba. Domani al Miami di Monsano “Spring Break” la festa Universitaria per ballare con la più bella musica Afro di sempre.

La primavera è alle porte e la voglia di ballare è tanta. Il party più esclusivo del centro Italia sbarca al Noir Club di Jesi in versione Delux! La musica, i dj e lo staff del Mamacita faranno ballare e divertire con loro toda la noche. Al Sottovento di Numana domani arriva la primavera. Cena spettacolo con intrattenimento musicale. In consolle: Licio dj e Gianluca voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare.



Al Miù di Marotta domani evento “Ballare” che parte con la cena spettacolo selezione musicale Ricky Esse, after dinner 90’s music più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Alla discoteca Mirage di Passo San Ginesio domani Euphoria la serie. Theme e Fluo Party, premio per i migliori outfit e trucco a tema. Domani al Madeirinho di Civitanova cena, spettacolo e dj. L’unica churrascaria delle Marche. Restando a Civitanova, alla Serra la chicca del weekend stasera per il format “La Serra va a 2000” ideato da Aldo Ascani: ospite in consolle Molella, un altro dei grandi protagonisti del Deejaytime.

Dj e produttore dalle indubbie capacità musicali, oltre ad aver lavorato con Gerry Scotti, Amadeus e Jovanotti, ha il merito di aver reso successi in versione disco evergreen storici italiani, come fra i tanti il remix de “Il Cielo è sempre più Blu” di Rino Gaetano. Prima dello special guest, cena spettacolo con i Talk Radio. Domani Oriano e Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA