ANCONA - Il risveglio di Glelany Cavalcante il giorno dopo la finale di Miss Italia è un po’ diverso da come lo aveva immaginato. «Ci avevo creduto fino alla fine – ha detto la bella italo-brasiliana dalla sua nuova casa nel centro di Ancona – e, pur essendo molto felice per la ragazza romana che ha vinto, un pizzico di amaro in bocca mi è rimasto.

Ho 29 anni e questa era l’ultima occasione per conquistare un titolo che sarebbe appartenuto alla mia regione, non solo a me, visto che nel corso della finale ci ho tenuto a sottolineare che ero orgogliosa di rappresentare le Marche e di dare voce alle donne. Vado via da questo concorso a testa alta e felice di come mi sono comportata, visto che sono consapevole di aver dato il meglio di me».

La loquacità

Glelany ha comunque conquistato il titolo di Miss Simpatia 2022, che le consentirà di vivere momenti importanti nel futuro. «La Mirigliani stessa – ha detto – mi aveva soprannominato “Miss Parlantina”, vista la mia loquacità e sono stata contenta di aver avuto questo riconoscimento che mi auguro possa portarmi altre occasioni di visibilità nel mondo dello spettacolo». La serata è stata trasmessa solo via social, dopo il rifiuto della Rai di concedere una serata speciale nel corso del programma “I fatti vostri” e, come già accadde nel 2020 (quando la diretta social fu una stretta conseguenza dell’emergenza sanitaria), in entrambe le occasioni a vincere è stata una concorrente della provincia di Roma. Martina Sambucini di Frascati nel 2020, Lavinia Abate quest’anno, una coincidenza che ha dato da pensare, anche ascoltando alcuni commenti poco coerenti della giuria nel corso della diretta di mercoledì. Fioretta Mari, quando la Cavalcante ha sfilato nella prima uscita, ha proferito parole di ammirazione per la rappresentante delle Marche, che ha scelto di prendere parte alla serata con grande trasporto, arrivando anche a indossare un abito fatto completamente a mano da Emiliano Bengasi, sarto di Fermo, che ha confezionato il bellissimo vestito con il quale Glelany ha esordito nella finalissima.

La soddisfazione

«Poco dopo la conclusione della finale – ha continuato Miss Marche 2022 – ho ricevuto diverse telefonate e tanti messaggi e molte delle persone che ho sentito si sono congratulate con me, dicendomi che a loro modo di vedere le cose io ero senz’altro la vincitrice morale del titolo. È una piccola soddisfazione, anche se i rimpianti per non aver conquistato scettro e corona di Miss Italia rimangono, ma sono e resto una persona positiva che cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Sono contenta del percorso che ho fatto a Miss Italia, a prescindere dal risultato».

Gli obiettivi

Archiviata l’emozionante parentesi di Miss Italia adesso sono due gli obiettivi primari di Glelany: laurearsi in Comunicazione pubblicitaria («Sono iscritta a Perugia e sono a un passo dalla laurea. A febbraio avrò un paio di esami importanti e devo prepararmi bene») e diventare mamma, anche se in questo momento il primo obiettivo è prioritario per lei. Nel frattempo, la bella italo-brasiliana ha preso casa da circa un mese nel centro di Ancona. «Mi trovo molto bene qui e sono felice di aver fatto questo passo – ha dichiarato – anche perché ho già fatto le prime amicizie, ad esempio con alcuni negozianti della zona e ho già incontrato persone che mi fanno sentire molto bene».