La performer Dada Masilo in scena alle Muse «La mia Giselle vendicativa»

di Lucilla Niccolini

ANCONA - Non riuscirete mai a immaginare la storia “Giselle” ambientata nel bush sudafricano. Allora andate domani alle 20,45 al teatro delle Muse di Ancona, dove va in scena in esclusiva nazionale la versione elaborata da Dada Masilo, coreografa e danzatrice di Johannesburg. Ritmi e strumenti della sua terra si integrano con le musiche originali di Adam. Con il suo cranio rasato e un volto molto espressivo, il corpo di Dada, che sembra scolpito nell’ebano, ha la fluidità dell’acqua. Lei ha già conseguito successo internazionale con le sue reinterpretazioni de “Il lago dei cigni” e della “Carmen”.Perché ora ha deciso di cimentarsi con “Giselle”?«Ho scelto questa storia gotica perché sono da sempre intrigata dal secondo atto, quando entrano in scena le Villi. Volevo esplorare il mondo fantastico di queste fanciulle morte d’amore, perché abbandonate prima del matrimonio. Ma non mi andava di rappresentarle come pure ed eteree. Per me sono creature cariche di rabbia vendicativa».Siamo abituati ad assistere a una Giselle che, dopo morta, rifiuta la condanna delle sue compagne e grazia il principe Albrecht. Perché nella sua versione ha scelto un finale diverso, più truce?«Perché non penso che Albrecht meriti di essere perdonato! In qualche maniera la mia lettura del balletto è denuncia contro tutte le violenze sulle donne. Volevo rappresentare l’inganno, il tradimento, e soprattutto il disprezzo che certi uomini hanno per le donne, che non considerano persone ma oggetti di desiderio, creature inferiori».La sua interpretazione di questo balletto è dunque carica di rabbia?«E di passione, di forza. Le “villi” sono forti, aggressive, e per questo le ho fatte interpretare anche da danzatori. Perché non solo le donne possono essere aggressive e vendicative. Spesso lo sono di più gli uomini».Come reagisce il pubblico europeo davanti a una “Giselle” in versione africana, sia nelle movenze che nei ritmi suonati con percussioni?«Per me l’importante è rendere chiara la storia. E gli spettatori si emozionano, si commuovono, provano tristezza o rabbia. Questo è per me il segnale che il messaggio arriva e il linguaggio è comprensibile. Il teatro in generale e la danza in particolare hanno la possibilità di toccare le persone, di condurle in luoghi sconosciuti, in cui possono anche sentirsi a disagio, ma cui partecipano con tutta l’anima».Costumi bianchi nel primo atto, rossi nel secondo: anche questo ha un significato?«Certo. Se nel primo scoppia l’amore, la pura dedizione di Giselle, nel secondo prende il sopravvento la vendetta, l’unica possibilità di Giselle per tornare a essere libera. Ogni scena è animata dalle musiche originali del mio conterraneo Philip Miller. Sullo sfondo scorrono i grandi disegni suggestivi di William Kentridge».Cosa significa per lei “tradurre” i balletti classici nel suo linguaggio di danza africana?«Ci sarà sempre un elemento di Sud Africa nel mio lavoro, perché le mie radici sono lì. Quello a cui sono più interessata è fondere differenti tecniche di danza, per dare vita a nuove forme di dinamica del corpo. E soprattutto per creare un fecondo contrasto».Dieci danzatori di colore, in scena assieme a Dada Masilo, creano una nuova fiaba, come tutte le fiabe tenera e spietata, ricca del pathos che scaturisce dalle loro incandescenti evoluzioni.