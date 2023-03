Gianni Morandi (con la scopa di Sanremo) presenta disco e tour: il 25 marzo al Palaprometeo di Ancona

«Non avrei mai pensato che a 78 anni sarei andato in tour nei palasport e che la gente avrebbe pagato il biglietto per venire a vedermi». Gianni Morandi non si smentisce: incredibilmente autoironico, si presenta alla conferenza stampa per presentare il nuovo disco e l'imminente tour con la famosa scopa di Sanremo, quella con cui ha cercato di liberare il palco dalle rose prese a calci da Blanco.

Morandi (con scopa di Sanremo) presenta il tourn nei palazzetti: arriverà anche ad Ancona

«Ne regaleremo una a tutti quelli che sono presenti oggi», scherza il Gianni nazionale mentre prende in mano il disco e lo osserva con affetto: «Non lo avevo ancora visto. Nasce da quello che è accaduto a questa mano qua - dice alzando la destra, rimasta ustionata in un incidente - : ero ricoverato a Cesena e mi chiama Jovanotti, mi chiede cosa era successo e mi manda un brano. Mi dice se ti piace cantalo». Era “L'allegria”, sigillo di una speciale collaborazione e amicizia. Di aneddoti in aneddoti, Morandi arriva a parlare del tour, che partirà il 10 marzo da Rimini ed arriverà il 25 marzo ad Ancona, al Palaprometeo. «Ho una band fantastica e sarà un viaggio meraviglioso: tornare in mezzo alla gente ed emozionarci insieme»