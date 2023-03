Gianni Morandi dal palco di Sanremo ad Ancona: palazzetto tutto esaurito

ANCONA - Un palazzetto gremito, un pubblico di tutte le età ha accolto ad Ancona il mattatore del Fesrival di Sanremo, Gianni Morandi, nella tappa del suo tour dal titolo "Go Gianni Go". Il concerto è iniziato poco dopo le 21.30 e l'artista ha scelto il brano L'allegria per scaldare l'atmosfera. Obiettivo raggiunto: è stato un tripudio.