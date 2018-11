C'è Ghali al PalaPrometeo â€‹con il suo tour nelle arene indoor italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cresce l’attesa per il concerto di Ghali domani (ore 21) al PalaPrometeo di Ancona. Ghali, la nuova superstar della scena musicale italiana, sarà in tour dal 20 ottobre per la prima volta nelle più importanti arene indoor italiane, un nuovo progetto live super atteso da tutti i suoi fan. Il “Ghali in Tour” farà tappa domani ad Ancona. Organizzazione Best Eventi.Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita), Ticketmaster www.ticketmaster.it (online) e Ciaotickets www.ciaotickets.com (punti vendita). Per informazioni: 085.9047726 www.besteventi.it