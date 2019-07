Gran Gala di danza alle Muse con i due primi ballerini del prestigioso Boston Ballet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gran Gala di Danza organizzato dalla Fondazione regionale Arte nella Danza che si terrà al Teatro delle Muse di Ancona domenica 7 luglio alle ore 21. Tra le novità, il Gran Gala riporterà ad Ancona il batterista Andrea Belfiore che, appunto, da oltre dieci anni vive negli Stati Uniti. Andrea Belfiore accompagnerà con la sua batteria e i suoi suoni una delle coreografie della sua compagna, Rachele Buriassi, anch’ella ospite del Gran Gala (dopo essere stata “intercettata” dal Festival dei Due Mondi di Spoleto per un’esibizione qualche giorno prima), insieme al suo partner del Boston Ballet, Roddy Doble. Con i due primi ballerini del Boston Ballet, contribuiranno alla grande serata delle Muse altre coppie di grandi nomi della danza internazionale: Ada Gonzales e il sempre molto apprezzato (e non solo ad Ancona) Ovidiu Matei Iancu, primi ballerini del Teatro Nazionale dell’Opera di Bucarest, Ana Karina Enriquez e Riku Ota, anch’essi primi ballerini del Ballet du Rhin. Questo solo per quanto riguarda la danza classica, ci saranno poi la Compagnia “Ritmi Sotterranei” della fantastica coreografa Alessia Gatta e il Vis Ballet, Compagnia della Fondazione regionale Arte nella Danza. Grandi étoiles e grandi ballerini capaci di emozionare il pubblico del Teatro delle Muse di Ancona, le cui esibizioni saranno precedute da un piccolo omaggio alla danza da parte degli allievi di tutte le scuole europee che hanno partecipato all’International Dance Summit 2019. Il loro piccolo grande contributo “sulle punte” si unirà alle emozioni che di certo non mancheranno nemmeno quest’anno, con la solidarietà di cui beneficierà l’associazione “Tenda di Abramo”. In più, prosegue lo scambio, in nome della danza, con le altre scuole europee e, come tradizione vuole, una giovane promessa del balletto, il diciottenne Cristian Susu, ballerino rumeno, sarà presentato alla platea dorica, come è già successo negli anni passati con Carla Popescu e Philip Langen, entrambi ormai lanciatissimi nel panorama della danza internazionale.