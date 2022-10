ANCONA - L’anconetana Percy Bertolini si è aggiudicata il Premio Boscarato nella categoria “artista rivelazione”, riconoscimento assegnato nel corso del Treviso Comic Book Festival.



La soddisfazione



Grande la soddisfazione per l’artista dorica Valeria Bertolini in arte Percy, nota come pittrice, street artist e fumettista. «Ho studiato - ricorda - all’istituto d’arte Edgardo Mannucci, poi ho preso una laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e una laurea in illustrazione editoriale sempre a Bologna. Ho partecipato a numerosi festival di fumetto internazionali passando dall’underground, ossia un fumetto che tratta tematiche sociali ed utilizza la satira, a quello overground e ho curato scenografie per spettacoli musicali e dipinto muri in tutta italia; un muro ad esempio l’ho dipinto anche in città, a Capodimonte (nel sottopasso che collega via Cialdini 28 a via Astagno 39, ndr) ed è quello dedicato a mio nonno e ai pacasassi». Muro dipinto in occasione di “AnconaCrea” il festival di esposizioni, performance, laboratori, street art e installazioni tenutosi nel centro cittadino e ispirato al diario di Attilio raffigurante un pastorello nato nel 1911 che già all’età di 7 anni portava gli animali al pascolo sul Monte Conero.



Le ultime mostre



Le ultime mostre di Percy Bertolini sono state al museo di Cles in Trentino Alto Adige dove ha esposto assieme ad artisti del livello di Ratigher, Baronciani e altri grandi maestri del fumetto e al Napoli Comicon dove la sua esposizione è stata scelta da Toffolo - uno degli autori che ha contribuito a rivoluzionare il fumetto italiano - e la Bertolini ha potuto mostrare le sue raffigurazioni accanto a quelle dell’aretino Michele Rech in arte Zerocalcare. A Percy Bertolini è stato assegnato anche il premio della critica “Cubo Bellingeri” che nasce con lo scopo di premiare opere, autori e esperienze che hanno offerto eccellenza e lustro al fumetto.