Audio di altissima qualità, Facebook blocca il concerto della Form

ANCONA - Grande successo di pubblico per il Concerto per il nuovo anno eseguito dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da David Crescenzi. Migliaia di spettatori hanno seguito il concerto, mandato in onda su ÉTv e in streaming sui canali social della Form e su YouTube di Visit Fermo, alle ore 17, orario classico del tradizionale appuntamento musicale. Tanta attesa prima dell’esecuzione e numerosi i commenti sui social, gli attestati di gratitudine e di stima, a testimoniare quanto alle persone manchi quel rapporto con il mondo della musica. Questa emozionante interazione e gli alti numeri di spettatori, oltre alle migliaia di visioni registrate su Facebook e YouTube, hanno spinto l’emittente a replicare il concerto ieri sera.

Tra le curiosità della giornata dell’altro ieri, il blocco del video su Facebook: il social ha momentaneamente oscurato il Concerto per il nuovo anno perché ritiene che l’esecuzione della Danza ungherese n. 5 in sol min. di Johannes Brahms sia dei Berliner Philharmoniker. Un chiaro segno della qualità del suono e del lavoro espressi dalla Form, che hanno addirittura “confuso” l’algoritmo di Facebook.

