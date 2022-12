ANCONA - Ha soli 14 anni ed è il fenomeno social della GenZ, youtuber e tiktoker da milioni di follower: Charlotte M. debutta per la prima volta in teatro con Live tour 2023. Lo show di Charlotte M. farà tappa nelle principali città italiane, con partenza il 26 marzo 2023 dal Teatro delle Muse di Ancona, per essere poi a Milano, Bari, Napoli Catania, Palermo, Roma, Bologna e Torino. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei botteghini dei teatri.



L’idolo degli adolescenti



Charlotte M., all’anagrafe Charlotte Moccia, è tra le più popolari content creator in Italia, idolo glam degli adolescenti, talento unico e puro dal successo fulmineo; classe 2008, è nata a Firenze e cresciuta a Serravalle Pistoiese: con i suoi contenuti sui social, tre romanzi all’attivo (Flamingo Party, Fabbri Editori; Un’estate al college infestato, Fabbri Editori; Un amore oltreoceano, Fabbri Editore), un fumetto (Charlotte M. La mia vita segreta, Fabbri Editori), canzoni e video, fa sognare ogni giorno milioni di ragazzi. Proprio per la sua popolarità, Charlotte M. vanta collaborazioni con brand di moda: è una fashion e beauty icon di tendenza; alla vigilia dell’uscita del suo primo film dal titolo “Charlotte M. – Il Film: Flamingo Party” (distribuito da Notorius Pictures), che nel 2023 sarà nelle sale cinematografiche, Charlotte M. si appresta a vivere la magia del suo debutto teatrale, con un tour che attraverserà tutta Italia.



Il progetto



«Adoro l’idea di questo live show, un progetto entusiasmante e stimolante – ha commentato – Dopo i libri, le canzoni, il doppiaggio dello ‘Schiaccianoci e il Flauto Magico’ e l’interpretazione del mio film arriva una nuova avventura. Un altro sogno che si avvera. Mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza. Sarà una bellissima occasione per incontrare il mio pubblico che mi ha dato così tanto in questi due anni. Potrò ringraziarli in teatro».