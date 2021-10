Le fasi della vita determinate dai pianeti nel Tema Natale: l’importanza di conoscere la posizione al momento della nascita

L’adolescenza, la giovinezza, l’età adulta, la vecchiaia. Sono fasi della vita e appuntamenti con il destino determinati anche dal passaggio dei pianeti nel nostro Tema Natale. Questi appuntamenti con il destino sono caratterizzati dal passaggio dei pianeti nel nostro tema di nascita.

Conoscere la posizione dei pianeti nel momento della nascita rispetto alla posizione attuale è un mezzo molto efficace per capire quando si attiveranno alcune nostre caratteristiche, nel senso che faremo le esperienze indicate nel nostro Tema di Nascita. Essa è una sorta di progetto, una road map, un seme, ma sono i passaggi successivi dei pianeti che fanno da “attivatori” permettendo di realizzare il nostro progetto di vita: di crescere, fiorire e fare frutti. In questo non c’è nulla di deterministico, il tema di nascita indica il tipo di esperienze che potrebbero verificarsi, ci aiuta a capire il senso di ogni singolo avvenimento. Nell’adolescenza impariamo a scegliere e a essere indipendenti. A 12 anni, con il primo ciclo di Giove iniziamo a crearci le prime opinioni personali e diventa molto importante l’integrazione con il gruppo. Intorno ai 14-15 anni, Saturno mette in crisi il rapporto con i genitori e con tutto quello che rappresenta l’autorità e, a 21 anni, Urano fa emergere l’esigenza di liberà e di indipendenza.



Dai 21 ai 30 anni iniziano le responsabilità e si fanno le grandi scelte che determineranno il corso della nostra vita. Intorno ai 24 anni, col secondo ciclo di Giove, c’è una grande spinta biologica e sessuale e l’amore è molto importante (molte donne diventano madri). A 29 anni, con Saturno che torna nella stessa posizione che aveva nel momento della nostra nascita, siamo chiamati a crescere e a prendere importanti responsabilità. E’ il momento in cui si chiude un primo capitolo della vita e se ne apre uno nuovo.



A 36 anni, con il terzo passaggio di Giove, cresce l’esigenza di garantirsi un futuro, magari attraverso l’acquisto di una casa o di fare qualche altra scelta importante e duratura nel tempo. Saturno inizia a far sentire il tempo che passa, ci sono forti responsabilità nei confronti della famiglia, del lavoro, della posizione sociale. A 42 anni Urano ci porta alla crisi della mezza età in cui mettiamo in discussione tutto quello che abbiamo costruito. Si aprono nuove strade e rivoluzioniamo la nostra vita. A 45-48 anni, a metà del secondo ciclo di Saturno e con il quarto passaggio di Giove, inizia un periodo più tranquillo. È una fase in cui si consolida quello che abbiamo modificato negli anni precedenti, in cui vengono assorbiti gli scossoni che abbiamo dato alla vita. Saturno porta alle donne i problemi legati alla menopausa agli uomini una crisi legata alla carriera. Le persone che si sono costruite nuovi interessi ora si sentono indipendenti e solide così come gli uomini che non hanno puntato solo sul lavoro.



Intorno ai 60 anni, la vita viene messa nuovamente in crisi dal punto di vista fisico e psicologico, alla fine del secondo ciclo di Saturno a 58 anni e il quinto passaggio di Giove (60 anni). Il corpo è invecchiato, ci sono i capelli bianchi, le rughe, i figli sono grandi. Se abbiamo puntato tutto nella vita sociale e nel lavoro è inevitabile subire un crollo. Ma Urano, verso i 63 anni, ci fa apprezzare una nuova libertà: finalmente abbiamo esaurito tutti i nostri doveri nei confronti della famiglia e del lavoro. Ci spingerà a cercare il senso della vita e una nuova consapevolezza.



