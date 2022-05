Le face mist coreane il top dell’idratazione, sono tonici nebulizzati ricchi di sostanze che levigano con delicatezza la pelle

ANCONA - Tempo di freschezza e leggerezza. Ed ecco, belle e pronte, le face mist, il top dell’idratazione di cosmesi coreana. Si possono usare tutto il giorno e hanno molteplici usi. Con l’arrivo della bella stagione, anche la pelle ha necessità di essere maggiormente illuminata: a questo servono le face mist, prodotti che uniscono freschezza e ingredienti attivi, adatti alle esigenze della nostra pelle.





Le face mist non sono da confondere con acque termali o con semplice acqua da vaporizzare sul viso. Sono piuttosto un prodotto della nostra skincare e sono tonici idratanti nebulizzati, ricchi di sostanze che hanno lo scopo di levigare in modo delicato la pelle. La loro caratteristica è il modo in cui si applicano perché si spruzzano sul viso e lasciano una sensazione di freschezza e di nutrimento. Contengono infatti ingredienti vari e anche diversi a seconda delle formulazioni: ci sono face mist che regolano la produzione di sebo e aiutano a mantenere la pelle liscia e luminosa, altre lenitive per pelli sensibili, altre ancora antiaging.



Mist è un termine che, in inglese, significa foschia mattutina ed è stato scelto per indicare un prodotto che rinfresca e nutre la pelle rendendola più elastica e morbida. Le mist, grazie alla nebulizzazione dei vaporizzatori, possono essere usate anche sul trucco e sono il massimo per rivitalizzare il viso durante tutta la giornata. Le donne coreane ci insegnano: lo usano tante volte durante il giorno, in qualsiasi momento, in ufficio come al supermercato. La face mist è un prodotto molto facile da portare con sè: ci sono infatti in commercio confezioni maneggevoli, da tenere in borsa.



Le face hanno tre funzioni essenziali. La prima è quella di essere uno step della beauty routine coreana: è il prodotto che prepara la pelle a ricevere gli attivi dei successivi sieri. La seconda funzione è quella di fissare il trucco: una nebulizzazione, dopo aver sistemato il make up, ne garantisce una maggiore durata. C’è poi una terza funzione che è quella di idratare la pelle per tutta la giornata: quando si lavora tutto il giorno la pelle può diventare secca e opaca e aver bisogno di un piccolo sostegno. Le face mist rinfrescanti sono l’ideale anche per la spiaggia: nella maggior parte dei casi, gli ingredienti non sono foto sensibilizzanti e quindi non rischiano di macchiare la pelle.



Le face mist sono alquanto concentrate e prive di acqua. Sono veri e propri cosmetici sofisticati che, appunto, non sono da confondere con le acque termali. L’acqua diluisce il principio attivo e secca la pelle e, per questo, le basi sono spesso l’estratto di aloe, o quello di rosa o quello di betulla. Va sottolineato che la cosmesi coreana è molto attenta sia alla produzione sia agli ingredienti e questo, per noi, è un ulteriore conferma della validità del prodotto.

