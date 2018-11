Era tra le più amate a Uomini e Donne: in tanti all'ultimo saluto a Renata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era una delle dame più amate di Uomini e Donne, trasmissione cult di Maria De Filippo. Una delle più applaudite e ammirate dal pubblico per la sua freschezza e sincerità. E’ morta venerdì all’età di 91 anni Renata Pisani, per tutti Renata di Ancona: era ricoverata all’Inrca dopo un ictus che l’aveva colpita in estate. Lascia sei figli: Rosalba, Giuliana, Serenella, Maria Grazia, Paola e l’unico maschio Carlo, ambulante di piazza Roma, che ha dato il triste annuncio sui social.Tanti messaggi di condoglianze sono piovuti sulla pagina Facebook di Renata, una piccola grande protagonista della trasmissione della De Filippi dedicata all’amore di ogni età. Era diventata celebre nel 2013, dopo la prima partecipazione, per la sua simpatia travolgente e la sua schiettezza, così ammirata da guadagnarsi interviste su riviste nazionali del settore, come Tv Sorrisi e Canzoni. Napoletana d’origine, nata al Vomero, ha trascorso quasi tutta la vita ad Ancona. Rimasta vedova nel 1988 dopo la morte del marito Mario, aveva trovato nel trono Over di Uomini e Donne un’opportunità per cercare un nuovo amore, sostenuta dal calore dei fan. Dopo un primo malore accusato ad agosto, le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime settimane. Renata si è spenta venerdì pomeriggio all’Inrca e in tanti le hanno portato un ultimo saluto ai funerali, celebrati ieri nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Posatora