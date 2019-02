Emma scende dal palco â€‹dopo il concerto e consola due spettatori colti da malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Finisce il concerto e appena scesa dal palco si precipita negli spogliatoi per sapere cosa è accadatuto a due persone che avevano avuto un malore. Protagonista della vicenda la cantante Emma Marrone che venerdì sera si è esibita al PalaPrometeo . Oltre alla ragazzina anche una sessantenne è dovuta ricorrere alle cure dei paramedici. A soccorrere queste due persone i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno poi trasportato la donna e la bambina nel locale della medicheria che si trova proprio dietro il palco nella zona degli spogliatoi.Operazioni di soccorso che non sono sfuggite alla cantante che una volta salutato il pubblico è scesa dal palco e si è diretta negli spogliatoi per sincerarsi circa le condizioni della ragazza e della donna. Entrambe distese sopra le rispettive barelle, le due fans di Emma hanno trovato il modo di stringere la mano alla cantante e scattare una inedita foto ricordo con la stessa Emma che ha abbracciato la dodicenne che è stata poi trasportata al pronto soccorso del Salesi. Ad assistere all’intera scena i volontari della Croce Gialla di Ancona oltre allo staff della cantante.