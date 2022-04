Lo sbarco degli Eiffel 65 al Donoma, Alla Serra arriva Marchi e al Miù ospite Basciano dal Grande Fratello Vip

ANCONA - Primo fine settimana del mese di aprile, che si apre subito con un’esplosione di ospiti ed eventi per deliziare il by night marchigiano. Apriamo con il Donoma di Civitanova dove domani arrivano gli Eiffel 65. Il gruppo italiano che ha fatto la storia della musica dance dagli anni ’90. Per un dj set unico nel suo genere, dove ripercorreranno tutti i loro più grandi successi come “Blue (Da ba dee)“, “Move your body”, “Too much of heaven” e molti altri ancora. Tre ambienti differenti dove vivere la notte.



Ancora a Civitanova alla Serra dove per il format “La Serra va a 2000” ideato da Aldo Ascani, direttore artistico del locale civitanovese, stasera arriva Cristian Marchi, punto di riferimento della scena house europea e italiana da circa vent’anni. Le sue produzioni ed i suoi remix sono supportati dai dj più importanti del mondo; da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all’Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all’Italia. Cristian è costantemente in tour e con la sua progressive house fa scatenare club e festival. Dopocena dance con il resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà. Il Brahma di Civitanova ripropone il venerdì con Tony Effe, detto Il Fantino, il rapper di Roma (nato nel 1991) della Dark Polo Gang con un passato da attore. E tornato per riprendersi la trap. Domani “Icona 2000”, preparatevi a fare un viaggio nel tempo, bentornati nei vostri anni più felici, gli anni 2000.



Al Miù di Marotta domani ospite direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano. Dalla cena spettacolo selezione musicale Ricky Esse, after dinner 90’s music più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Al Mia di Porto Recanati domani “Beasame”, la notte che ha anticipato le tendenze diventando lo spettacolo numero uno del reggaeton electrolatino e pop house. Domani al Miami di Monsano torna Mamacita, una notte incandescente con la migliore musica Urban del momento selezionata e mixata dai dj. Al Sottovento di Numana cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato come sempre Movimenti Notturni. In consolle: Licio dj e Gianluca voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare.



Domani torna il Much More di Matelica con “Millennium The Story”: come rivivere la musica del nuovo millennio dal 2000 ad oggi? Ecco la guida firmata Much More per una serata speciale, unica, un “millennium bug” dedicato solo ai più “esperti”. Domani al Madeirinho di Civitanova pre disco, club latino, cena, spettacolo e dj. L’unica churrascaria delle Marche. Ancora domani è già tempo di Opening 2022 per il Jonathan Disco Beach San Benedetto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi.

