Detergente, tonico, siero, contorno occhi, crema idratante e da giorno, ecco tutti gli step da seguire per la cura della pelle

ANCONA - Creme, oli, contorno occhi e sieri. Tutto deve seguire un ordine preciso per la cura della pelle. Sembra scontato ma non lo è. Il rischio, infatti, è che i prodotti non svolgano appieno la loro funzione. La cute deve ricevere il massimo beneficio da ogni crema o composto usati. Non solo l’ordine, però: è fondamentale anche considerare il tempo necessario all’assorbimento. Dunque, due step indispensabili da rispettare se si vogliono ottenere i massimi risultati.

La scaletta prevede dapprima l’uso del detergente, seguono il tonico, eventuali trattamenti specifici, il siero, il contorno occhi, poi la crema idratante o la crema giorno; il resto, in base alle specifiche esigenze. Per esempio, se si va al mare, l’ultimo tassello del puzzle è dato dalla protezione solare.

Il detergente

Ed eccoli, allora, i primi step. Tutto inizia dalla pulizia della pelle, come spesso ribadito. C’è chi consiglia il doppio passaggio ovvero prima togliere il trucco, passare con un olio detergente e poi usare il normale detergente per rimuovere l’eccesso di sebo, lo sporco e i residui del trucco. Postilla: se non si vuole utilizzare un olio detergente specifico, è sufficiente quello di cocco o di jojoba. Una o due volte a settimana, inoltre, bisogna pulire più a fondo con un esfoliante: un suggerimento ormai noto ai più. A questo punto, la pelle è pronta per “ospitare” i prodotti ad hoc. E’ la volta, quindi, del tonico che va scelto in base al tipo di pelle che si ha anche perchè il suo compito è quello di riequilibrare il Ph e, in quanto tale, contiene anche antiossidanti utili per migliorare l’elasticità della stessa.

Il siero

L’ordine dei prodotti prosegue. Se occorre applicare dei trattamenti per curare problemi della pelle, questo è il momento giusto per inserirli così che siano il più vicino possibile alla cute e ottenendo quindi il massimo dei benefici. Il quarto step è legato all’applicazione del siero da scegliere in base al tipo di pelle. Molti di questi contengono la vitamina C, essenziale per la produzione di collagene. I sieri e i trattamenti specifici per la pelle è meglio tenerli il più possibile vicino alla cute; se si applicano più sieri, sarebbe preferibile utilizzare per primo il siero con la consistenza più soft finendo con quello con la consistenza più densa. Così facendo, si raggiunge la massima efficacia.

Il contorno occhi

Il contorno occhi va applicato almeno due volte al dì, il mattino e la sera. In questo modo, si salvaguardano la salute e la freschezza delle palpebre. E proprio per evitare il moltiplicarsi di rughe, è bene ricordarsi d’ indossare sempre gli occhiali da sole quando si esce per schermare gli occhi in modo efficace. Importante, infine, l’uso di una crema idratante, quelle per la sera è meglio se sono più dense. E questo anche se si ha la pelle grassa. Il momento migliore per applicare la crema è quando la pelle è umida. Raggiunto l’obiettivo? La salute della vostra pelle sarà il vostro specchio.

