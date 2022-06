Il magico dermaplaning delle star d’Oltreoceano, un trattamento top per rendere la pelle più luminosa e levigata

ANCONA - Ed ecco, belle signore, il dermaplaning, il segreto delle star d’Oltreoceano. Un trattamento top per rendere la pelle più luminosa e levigata in una manciata di tempo. Non solo: è anche economico ed è davvero in grado di far brillare la pelle del viso. Senza colpo ferire e senza tanti indugi.



È un trattamento semplice e senza particolari effetti collaterali. È una tecnica di esfoliazione profonda della pelle che si effettua con rasoi ad hoc o con il bisturi, per un trattamento professionale. Dopo questo step, il viso appare più fresco e luminoso e la pelle è compatta e levigata. Ed è questo il motivo per cui piace tanto alle star hollywoodiane che sono un tutt’uno con il red carpet. Questa piccola lama, in pratica, permette di rimuovere, in un colpo solo, peluria, cellule morte, punti neri e varie imperfezioni. Perfino le cicatrici dell’acne, in questo modo, si riescono a liftare, per cosi dire e si rimuovono anche piccole rughe e macchie irregolari. L’importante, però, è che la pelle non sia irritata o infiammata.

La lama utilizzata ha un’inclinazione di 45 gradi così da scivolare sul viso senza creare danni. Questa pratica si effettua in appositi centri specializzati ma, con attenzione, si può fare anche a casa. Il dermaplaning è molto simile alla microabrasione ma rispetto a quest’ultima va più in profondità. E’ indolore quando si esegue una sola passata di bisturi ma si può avere un po’ di fastidio se si aumentano le passate.



Molteplici i benefici. Uno dei principali dubbi riguarda il fatto che, una volta eliminata la peluria, questa possa ricrescere più folta. In realtà, i peli del viso sono diversi da quelli presenti altrove e con il dermaplaning la peluria non cambia e dunque resterà fine e chiara. Tra i benefici di questa pratica c’è che la pelle, dopo il trattamento, è molto più ricettiva e pronta ad accogliere i vari principi attivi di sieri, creme e maschere. Dopo tutto questo, dunque, l’incarnato ha un colorito sano, la grana è affinata, luminosa e morbida e con il tempo anche rughe e macchie scompariranno. Questo accade perché il ricambio cellulare e la produzione di collagene sono stimolati con immediato effetto antiage.



Per eseguire questa pratica a casa ci vuole un apposito rasoio: i movimenti sono simili a quelli della rasatura della barba. Gli step sono semplici: prima occorre lavare il viso che deve essere pulito, quindi procedere a piccole porzioni alla volta e via via andare avanti. Per gli accessori, si possono acquistare ovunque, anche su Amazon. Le controindicazioni sono davvero poche: è infatti un trattamento adatto per tutti i tipi di pelle, anche per quelle più delicate e sensibili. La sola eccezione è costituita da chi ha la pelle con acne in fase attiva, infiammata o irritata: in questo caso, è preferibile evitare il dermaplaning. Il trattamento dura da 30 a 60 minuti a seconda del numero delle passate. Nulla di doloroso, appunto, se non un lieve pizzicore sul viso.

