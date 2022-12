ANCONA - È la giornata culminante di Corto Dorico 2022, quella della Finalissima del Concorso Nazionale dei Cortometraggi. L’appuntamento è fissato per le ore 21,15 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona.

I corti in gara

Ben nove i corti in gara: “When You Wish Upon a Star” di Domenico Modafferi; “Tria - Del sentimento del tradire” di Giulia Grandinetti; “Old Tricks” di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov; “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella; “Camerieri” di Adriano Giotti; “So What Did We Learn Today, Georgina” di Franco Volpi; “Il barbiere complottista” di Valerio Ferrara; “68.415” di Antonella Sabatino e Stefano Blasi; “A Better Half” di Marco Calvani. Presenta la serata Alessandra Penna. Il premio principale, Premio Stamira, sarà assegnato dalla Giuria di Qualità composta dal regista Claudio Cupellini, dall’attrice Donatella Finocchiaro e dal direttore della fotografia Michele D’Attanasio. Prima della finalissima, il programma allestito dai direttori artistici Luca Caprara e Daniele Ciprì offre molto altro. Tutti gli appuntamenti alla Mole. Alle 11, presso il Café Lumière: Pitching Day. Ogni autore presente potrà proporre la propria idea per un cortometraggio a ciascuna delle case di produzione accreditate.

La masterclass

Alle 15, al Café Lumière, “Sguardo in macchina”: una masterclass di fotografia cinematografica con Michele D’Attanasio, due volte vincitore del David di Donatello per “Veloce come il vento” e “Freaks Out”. Sempre alle 15 ma in Aula Didattica, si terrà il workshop di recitazione “Motore, Ciak, recit-Azione” condotto da Lorenzo Bastianelli e riservato ai ragazzi fra i 15 e i 18 anni. Alle 15,30 in auditorium, retrospettiva completa dei cortometraggi animati di Simone Massi, e son dei capolavori, e la possibilità di vederli uno in fila all’altro è di quelle da cogliere al volo, da non perdere per nessun motivo. Alle 17, sempre il auditorium, proiezione speciale di “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, alla presenza di Donatella Finocchiaro, una delle protagoniste di questa storia, in tre atti, di cinque sorelle palermitane. Il film fu in concorso a Venezia nell’anno pamdemico 2020. Alle 18 al Café Lumière, incontro fra gli autori dei corti finalisti e i membri della Giuria, presente anche Daniele Ciprì. Alle 19,30, ancora al Lumière, musica con l’esibizione del gruppo fermano Hiroshi: Luca Torquati, Lorenzo Renzi, Nicolò Bacalini e Alessio Beato. Il suono degli Hiroshi è una combinazione di elettronica, shoegaze e dream pop. Una contrapposizione di freddi glitch digitali e calde sonorità analogiche.

L’evento a sorpresa

Dopo il Concorso dei cortometraggi - ribadiamo: ore 21,15, e non aspettate l’ultimo momento per acquistare il biglietto, si rischia di restare fuori - intorno alle ore una è annunciato un evento a sorpresa. Questa diciannovesima edizione di Corto Dorico avrà inoltre un’appendice domani mattina, ore 10,30, al Cinema Italia dove sarà proiettato il bel film drammatico di Ciro D’Emilio “Per niente al mondo”, alla presenza del regista e della protagonista femminile Irene Casagrande.