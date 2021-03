Corto Dorico al gran finale, “Marta” di Benoit e Julien Verdier vince “Short on Rights-A Corto di Diritti”

ANCONA - Ultimi due giorni di Corto Dorico numero 17. Ultimi appuntamenti di questa edizione così particolare del Festival. Distanziata al computer, come imposto dal Covid. Oggi alle 18.30 - in diretta sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di Argowebtv - incontro con i giurati del concorso nazionale di cortometraggi: i registi Manetti Bros, l’attrice Serena Rossi e il produttore Carlo Macchitella.



I giurati parleranno di cosa è per loro il cinema, delle esperienze nei rispettivi campi di attività e delle suggestioni provocate in loro dai cortometraggi in gara. Moderano il confronto i direttori artistici del Festival: Daniele Ciprì e Luca Caprara. Dei Manetti aspettiamo sul grande schermo, appena il virus allenterà la presa, il nuovo “Diabolik” prodotto da Macchitella, Serena Rossi nel cast al fianco di Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roja e Claudia Gerini. Alle 21, sempre in diretta Facebook e YouTube, saranno annunciati i premi di Corto Dorico 17. Ricordiamo i sette film in gara, visibili fino a domenica su Mymovies.it, votabili fino alle 18 di oggi. “A Disappearance” di Laura Spini e Laurence Brook, “Eggshell” di Ryan William Harris, “Inverno” di Giulio Mastromauro, “Pilgrims” di Ali Asgari e Farnoosh Samadi, “Zheng” di Giacomo Sebastiani “Finis Terrae” di Tommaso Frangini e “Male Fadàu” di Matteo Incollu. Sono già stati attribuiti i premi del concorso “Short on Rights - A Corto di Diritti”. Ha vinto “Marta” di Benoit e Julien Verdier. Menzione Speciale a “La Historia de Mateo” di Malona P. Badelt. Il premio Ass. Culturale La Locura / Giuria Giovani è andato a “Rebel” di Pier-Philippe Chevigny.



Domani, altre due dirette sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale YouTube di Argowebtv. Alle 17, l’incontro dedicato a Sab, la Scuola delle Arti per Bambini della Associazione Nie Wiem. Partecipano: Natalia Paci, Juri Cerusico e gli allievi della Sab. I cortometraggi realizzati all’interno del laboratorio della scuola sono visibili su Mymovies.it. In serata, a partire dalle ore 21, l’Evento Speciale a Sorpresa che sigillerà Corto Dorico 17. Quindi sarà già tempo di pensare all’edizione 18. A dicembre e in presenza.

