Corto Dorico 2020 riprogrammato a marzo, eventi online da dicembre

ANCONA - A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle nuove disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, la diciassettesima edizione di Corto Dorico co-organizzato da Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il sostegno di Mibac Direzione per il Cinema e della Regione Marche e prevista dal 5 al 13 dicembre ad Ancona è stata riprogrammata nella settimana dal 20 al 28 marzo 2021. Nel frattempo, a partire da dicembre, a tenere compagnia gli appassionati di cinema durante questi mesi, saranno organizzati appuntamenti online le cui date e contenuti verranno comunicati nei prossimi giorni. «Ci sarebbe stata la possibilità di fare Corto Dorico 2020 interamente online, come hanno scelto di fare altre realtà - ha spiegato il co-direttore artistico, Luca Caprara - ma la convinzione che un Festival sia innanzitutto condivisione e partecipazione, forte radicamento con un territorio, possibilità di vedersi contenuti audiovisivi su un grande schermo e a contatto con gli autori, ci ha spinto a fare questa scelta. L’auspicio di tutti noi è che tra qualche mese si possa davvero tornare a fare spettacolo, si possa davvero tornare a teatro, al cinema, assistere ad un concerto, si possa davvero cogliere di nuovo appieno l’esperienza di vivere un Festival in presenza».

