Su Mymovies.it fino a domenica i corti girati nelle Marche e oggi l'omaggio a OffiCine Mattòli che festeggia i dieci anni

ANCONA - Nella quinta giornata, Corto Dorico dedica due appuntamenti live streaming a OffiCine Mattòli, la scuola di cinema che festeggia i dieci anni di attività. Una istituzione importante: la scuola, sita a Tolentino (Mc), può contare, in qualità di docenti, sul contributo di alcuni dei nomi più prestigiosi del cinema italiano.



Il primo incontro alle 18.30, sulla pagina Facebook del Festival e sul canale YouTube di Argowebtv. Titolo: “OffiCine Mattòli - A scuola di cinema nelle Marche”. Partecipano: Damiano Giacomelli, Caterina Carone, Claudio Balboni, Riccardo Pallotta e gli allievi dei corsi. Sarà presentato il corto di diploma del 2020. Alle 21, fruibile attraverso gli stessi canali, “Pionierismi: nuovi autori per un cinema marchigiano”. Intervengono nel dibattito moderato da Emanuele Mochi: Giorgio Cingolani, Giulia Di Battista, Edoardo Ferraro, Damiano Giacomelli, Gianluca Santoni, Giordano Viozzi. Sulla piattaforma Mymovies.it, fino a domenica sono disponibili alcuni cortometraggi girati nelle Marche negli ultimi anni: “Spera Teresa” di Damiano Giacomelli, “Rèsce la Lune” di Giulia Di Battista, “Non ce ne Siamo Resi Conto” di Giordano Viozzi, “Il Vaccino” di Edoardo Ferraro, “A Mali Estremi” di Damiano Giacomelli (realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino) e “Il Vento” di Andrea Pittori con la supervisione di Caterina Carone (quest’ultimo è il corto di diploma 2020). Sempre su Mymovies potete vedere l’evento speciale, in collaborazione con Amnesty International, “Let There Be Colour” di Ado Hasanovic: la cronaca del primo Pride organizzato in Bosnia nel 2019. Altro evento speciale, il nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti, “Zombie”. Diritti non ha certo bisogno di presentazione per i cinefili. A chi (ancora) non fa parte della categoria, consigliamo di cercare i suoi quattro lungometraggi di finzione: il magnifico “Il Vento Fa il suo Giro”, “L’uomo che Verrà”, “Un Giorno Devi Andare” e il più recente “Volevo Nascondermi”, Elio Germano nei panni del pittore Ligabue.

Ricordiamo infine che sono in corso (fino alle 18 di sabato) le votazioni per attribuire il Premio del Pubblico di Corto Dorico numero 17. Sette film in lizza. “A Disappearance” di Laura Spini e Laurence Brook, “Eggshell” di Ryan William Harris, “Inverno” di Giulio Mastromauro, “Pilgrims” di Ali Asgari e Farnoosh Samadi, “Zheng” di Giacomo Sebastiani, “Finis Terrae” di Tommaso Frangini e “Male Fadàu” di Matteo Incollu. Una buona selezione in un anno tanto difficile. Tutti i film su Mymovies, ognuno introdotto da una breve dichiarazione degli autori.

