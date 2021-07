Le coppie marchigiane sotto pressione a Temptation Island, volano subito “stracci”

ANCONA - L’impatto con “Temptation Island”, il reality di Canale5, è stato forte per le sei coppie, che dopo essersi separate hanno sbirciato i movimenti dei rispettivi compagni con i single e le single. A Tommaso non è andata giù la prova costume della fidanzata, Claudia ha ammesso tra le lacrime di non essere pronta a sposare il suo Ste, mentre Floriana osserva i primi approcci di Federico con la tentatrice Vincenza... Gli anconetani Ste e Claudia, al secolo Stefano Socionovo (30) e Claudia Venturini (26), fidanzati da cinque anni hanno rimandato il matrimonio e ora Claudia vuole capire se è Ste l’uomo della sua vita. Tra le lacrime la ragazza ammette di non sentirsela ora di fare il grande passo. La vicinanza del tentatore Luke potrebbe darle la spinta per prendere una decisione definitiva... Lui invece si dichiara sempre innamorato e sottolinea che lei non gli ha mai fatto i rilievi che emergono ora.

Stefano e Claudia, nel 2018, finirono sulle cronache nazionali per via della promessa di matrimonio chiesta dal ragazzo al Del Conero durante l’intervallo della partita Anconitana-Cantiano valida per l’allora campionato di Promozione marchigiana. Volano “stracci” anche nell’altra coppia marchigiana, composta da Natascia Zagato, di Potenza Picena, e dal fidanzato Alessio Tanoni, di Recanati. Natascia si sente continuamente giudicata da Alessio e nel villaggio vorrebbe ritrovare se stessa. «Una volta ero più allegra e leggera, vorrei ritrovare quella Natascia. Riuscire anche a approcciarmi di nuovo con il genere maschile», confessa. Piano piano i single riescono a farla sciogliere e la ragazza si fa notare soprattutto dal tentatore Luchino. Jessica osserva il suo Alessandro mentre spara a zero su di lei: «Non ha mai fatto un c...o, la mantengo io da sette anni». Le parole del fidanzato lasciano di stucco anche le tentatrici: «Uno così non pensavo neanche esistesse... È fidanzato non perché è innamorato, ma perché vuole stare sereno, lei è una santa».

Ultimo aggiornamento: 09:28

