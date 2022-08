Miss Reginetta d'Italia 2022: ecco le tre marchigiane in finale

ANCONA - Tre marchigiane sulla costa romagnola per la finale nazionale del celebre concorso Miss Reginetta d’Italia 2022 che si terrà domani sera domenica 28 agosto nel piazzale Roma sul lungomare di Riccione. Sono Elettra Jennings 17 anni di Fermo, Sofia Tirabassi16 anni e Cristiana Di Vona 16 anni, entrambe di Ascoli Piceno. Con le finali nazionali ha preso il via anche il primo reality italiano girato in un concorso di bellezza “Queen Mood” questo il nome del format televisivo diretto dal regista Alessandro Di Filippo che seguirà passo passo con le numerose telecamere predisposte a Villa Leri, all’Opera di Riccione e nelle varie location della città, le storie di vita e le emozioni delle giovanissime 64 Miss in gara per la conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia e del sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo come modelle, attrici, conduttrici e showgirl.

A narrare la storia del reality sarà Simone Ripa, il coreografo dei vip di “Ballando con le stelle”, performer televisivo e vero show man, insieme all’amata conduttrice televisiva Barbara Ovieni e al giornalista Francesco Anania.