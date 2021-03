Marche Concerti, domenica a San Ciriaco l'ultimo appuntamento della stagione: ecco come fare per ascoltarlo

ANCONA - Ultimo appuntamento domenica 4 aprile per la stagione concertistica in streaming di Marche Concerti. Una Pasqua speciale perchè nell'occasione si potranno ascoltare quattro cantate sacre di George Philipp Telemann, tratte da “Der Harmonische Gottesdienst” nella esecuzione di Mauro Borgioni, baritono, con l’Accademia Hermans - Fabio Ceccarelli, traversiere, Alessandra Montani, violoncello, Fabio Ciofini, clavicembalo e maestro di concerto.

Il concerto, realizzato in collaborazione col Comitato Amur sarà eseguito e ripreso domenica dalle ore 18 nella Cattedrale di San Ciriaco e sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube di Marche Concerti https://www.youtube.com/channel/UC5EssEaZ2KuwOq5bi9MTpQg e anche sul sito del Comitato AMUR https://www.comitatoamur.it/. Il concerto rimarrà visibile per una settimana, per poi essere ripreso da Sky Classica.

