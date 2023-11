Ligabue, stasera il bis al Palaprometeo di Ancona. Il video con vista sul Conero: «Mi godo il soggiorno»

ANCONA - Dopo il successo del concerto di ieri, venerdì 3 novembre, al Palaprometeo di Ancona, Ligabue qusta sera fa il bis nel capoluogo delle Marche. Il suo nuovo tour prende il titolo del suo 14esimo album “Dedicato a noi”. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni dei nuovi brani, non mancano le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto del noto cantautore, dalla trentennale carriera, davvero unico.

In attesa di salire sul palco questa sera, Ligabue si è concesso una giornata sul Conero ed ha postato il video su Instagram: «In attesa mi godo il soggiorno», ha detto mostrando al suo pubblico un segguestivo scorcio del Parco del Conero.

Sempre dal Palaprometeo ha fatto il bilancio del suo tour che va a gonfie vele. Ecco cosa ha detto.