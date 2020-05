Ciprì vince il David per la fotografia: Corto Dorico esulta per il suo direttore

ANCONA - Daniele Ciprì, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia, nonché da cinque anni direttore artistico di Corto Dorico, ha vinto quest’anno il premio David di Donatello per la Miglior Fotografia per il film “Il primo re”, regia di Matteo Rovere. Mai come in questa edizione i David e Corto Dorico si sono tenuti a braccetto. Ben tre dei cinque registi candidati al premio per la miglior regia sono stati ospiti ad Ancona: Matteo Garrone con Pinocchio, Claudio Giovannesi con La paranza dei bambini e Matteo Rovere con Il primo re. Vince anche il David di Donatello come miglior docu “Selfie” di Agostino Ferrente, presentato la scorsa edizione nella sezione CinemaèReale. Le candidature e i premi dei David di quest’anno sono la conferma della capacità del festival, co-organizzato da Nie Wiem e dal Comune di Ancona, di ospitare l’eccellenza del cinema italiano.

LEGGI ANCHE:

Bronzi dorati, lunedì riapre il museo. Il 24 maggio ingresso gratis per tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA