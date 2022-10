ANCONA - Dopo la bella, partecipata anteprima filmica di lunedì, Cinematica Indoor entra nel vivo, e saranno quattro giorni filati di eventi negli spazi del Teatro delle Muse e della Mole Vanvitelliana di Ancona.

L’apertura

Numerosi gli appuntamenti di oggi alle Muse. L’apertura ufficiale alle 18 con il talk “Siamo Natura”, un dialogo sul potere generativo della Natura. Partecipano: il filosofo, prof emerito dell’Università di Macerata e membro dell’Accademia dei Lincei Filippo Mignini; Antonio Navarra, fisico, presidente della Fondazione Cmcc Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici e tra i primi firmatari della petizione “Un voto per il clima” consegnata il 29 settembre con oltre 230mila firme al presidente Sergio Mattarella; il poeta Davide Rondoni, autore del libro “Cos’è la Natura? Chiedetelo ai poeti” (Fazi) e il duo artistico italo-tedesco VestAndPage. Modera Anna Francesca Mezzina del TgR Marche. Si prosegue con la proiezione del documentario “Man Kind Man”: tre uomini, due tartarughe, un mondo da condividere, in collaborazione con CinemaAmbiente. Il film è stato premiato al Biografilm 2021 a Un Mare Di Cinema e al Pianeta Mare Film Festival. Introduzione del regista Iacopo Patierno e del prof della Politecnica delle Marche Roberto Danovaro. (Evento in collaborazione con Fuori Norma di Adriano Aprà e CinemAmbiente).

Le installazioni

Domani ci si sposta alla Mole. Alle 18, apertura delle installazioni realizzate per il festival dagli artisti Igor Imhoff, Sofia Crespo e VestAndPage. Alle 19, l’installazione performativa del Collettivo Prendashanseaux “Gaia - Intro” e alle 21 la performance di teatro-danza canzone “I studio per Ewa” di e con Simona Lisi: dedicata al tema del femminile. In chiusura, la performance di Igor Imhoff e dei Mattatoio5 con la cantante Romina Salvadori. Sabato, sempre alla Mole, al mattino e al pomeriggio, spazio a bambini e ragazzi, con il laboratorio di disegno animato e dancing “Stop motion and dance!” a cura di Magazzino dei Semi (alle 10 e alle 15). Alle 18, il talk “Codice Natura”: Sofia Crespo torna protagonista insieme all’artista visivo e designer Luigi Serafini, autore del magnifico Codex Seraphinianus, enciclopedia surreale scritta in alfabeto asemico, e al professor Derrick De Kerckhove. Alle 19,30 la compagnia catalana Konic Thtr presenta “#02Bruma”, in prima nazionale. E alle 21,30 il potentissimo Metastasis, il nuovo lavoro del compositore Gabriele Marangoni con la cantante e performer Francesca Della Monica: musica, voce, tecnologie e immagini per rappresentare il grido disperato del pianeta Terra.

L’epilogo

Domenica l’epilogo di Cinematica 2022. Protagonista la danza al Teatro delle Muse. “Dance me day” propone due gli spettacoli in prima regionale: alle 18 “Clouds” di Mara Di Vietri, e alle 19 “Rosarosaerosae - La pelle delle immagini” di e con Sara Lupoli. Alle 21, la tradizionale Cinematica Videodance Competition: proiezione dei corti finalisti, votazione del pubblico e consegna Premi della Giuria di qualità formata da Cosimo Terlizzi, Anna De Manicor e Gilberto Santini.