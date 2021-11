Il grande chitarrista americano Peter Bernstein ad Ancona Jazz in quartetto con Sullivan Fortner, pianoforte, Doug Weiss e Roberto Gatto

ANCONA - Ancona Jazz riprende la sua attività autunnale ad Ancona e lo fa in grande, con l’appuntamento fissato per domenica, 14 novembre, alle ore 18,30 all’auditorium della Mole Vanvitelliana con lo strepitoso chitarrista americano Peter Bernstein. Quando Peter Bernstein si esibì per la prima volta ad Ancona Jazz, nel 2002, il suo nome era in forte ascesa nell’ambiente jazzistico di New York. A distanza di vent’anni, Bernstein è diventato l’uomo di punta di un jazz senza compromessi, legato alla tradizione dello strumento (si pensi all’opera, soprattutto, di Grant Green) ma innovativo nel pensiero, negli arrangiamenti, nella costruzione di un repertorio. Il chitarrista, sempre fedele al suo modello del 1981, è presente in moltissimi dischi, sia leader e sia da sideman, accanto ai nomi contemporanei più prestigiosi, da Larry Goldings a Brad Mehldau, da Grant Stewart a Sam Yael.



Tra passato e presente

Nel suo stile convivono passato e presente in un ambito espressivo di spiccata modernità. Un maestro, in definitiva, che ad Ancona troveremo alla guida di una sezione ritmica di notevole interesse e grande attesa, in particolare dovuta alla presenza del pianista Sullivan Fortner il quale, nonostante l’ancor giovane età, ha avuto modo di far parte a lungo del gruppo di Roy Hargrove (2010-2017), di suonare accanto a una cantante importante quale Cecil McLorin Salvant, di vincere i referendum della rivista Down Beat come miglior pianista e migliore artista jazz emergente. Sui ritmi c’è ben poco da dire: Doug Weiss e Roberto Gatto, dall’alto di un’esperienza vastissima, garantiscono la più alta qualità, necessaria a rendere il quartetto un referente di creatività e swing con pochi eguali nel panorama odierno. La formazione: Peter Bernstein, chitarra; Sullivan Fortner, pianoforte; Doug Weiss, contrabbasso; Roberto Gatto, batteria. Ingresso: euro 15 posto unico, ridotto 10 per giovani fino a 21 anni, over 65, soci Coop. Biglietteria aperta dalle 17,30.

