I salesiani del Cgs Dorico e l'amore per il cinema, avanti con i format

ANCONA - Cosa fa un’associazione culturale nell’anno monopolizzato, sequestrato dal coronavirus, tutti ai domiciliari, più o meno rigidi, salvo la parentesi estiva? Si inventa qualcosa. Sfruttando le possibilità offerte dal mondo parallelo, niente affatto virtuale. Migrando online. È ciò che han fatto i cinefili salesiani del Cgs Dorico. Sviluppando iniziative per alimentare la passione per il cinema a dispetto del Covid chiudisale.

Racconta Alberto Piastrellini, membro senior dell’associazione: «Che il 2020 sarebbe stato un gran brutto anno lo avevamo intuito subito, anche se così brutto speravamo di no. Non potendo fare cineclub, noi veterani e i ragazzi ci siamo spremuti le meningi e così è nata l’idea di trasformare l’isolamento forzato in opportunità di animazione culturale attraverso i social. Abbiamo portato su Facebook, Instsgram, You Tube le attività, i laboratori che non potevamo svolgere in presenza. In tal modo riuscendo, anche al di là delle più rosee aspettative, a intercettare una platea più vasta, i più giovani che nei social sguazzano. Ecco allora, durante il lockdown di primavera, il fiorire d’una serie di iniziative. Tanti format tematici, uno al giorno».

Nel dettaglio? «Il format denominato “Punti di vista” era dedicato alla fotografia: due membri del gruppo spiegavano questo linguaggio analizzando il lavoro di grandi fotografi. Il martedì si parlava di colonne sonore. Il weekend era dedicato alle sfide fra serie televisive o cartoni animati anche giapponesi. Sui vincitori del sondaggio, della sfida, seguivano approfondimenti. Sotto Halloween abbiamo parlato di film horror. Abbiamo insomma cercato di dispensare pillole di formazione al linguaggio cinematografico. Utilizzando i materiali dell’associazione. Una cosa molto bella è che, più di noi senior, i veri protagonisti del progetto sono stati i nostri giovani, studenti universitari». Come Irene Sandroni, laureanda in antropologia. «È stata un’esperienza faticosa ma di grande soddisfazione. Abbiamo messo in piedi una piccola redazione – io e altri tre ragazzi – e siamo partiti. Il nostro bacino di interesse si è allargato molto, anche al di fuori del circuito Cgs. Le persone ci chiedevano di parlare di un certo film, di una serie amata. Fornivano input continui».

Adesso avete un po’ rallentato. «Giocoforza. Siamo una associazione di volontari e ora è tempo di riprendere il lavoro, preparare gli esami universitari. Prosegue in ogni caso una delle iniziative che più hanno riscosso successo. Mi riferisco al format dei “60 secondi”. Raccontare un film in un minuto: una vera impresa, glielo assicuro, del montaggio delle clip me ne occupo io. Dopo la serie di film collegata ad Halloween, tratteremo i film natalizi. A far da ponte fra un ciclo e l’altro abbiamo scelto “Nightmare Before Christmas” di Tim Burton. Poi sotto col Carnevale e San Valentino». Confidando che infine il virus si levi dalle scatole e si possa tornare insieme in una sala buia, le immagini che corrono sullo schermo grande. Internet va benissimo ma la sala è un’altra cosa.

