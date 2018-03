Cartier-Bresson Fotografo â€‹scatti immortali alla Mole Vanvitelliana

di Lucilla Niccolini

ANCONA -Ha scritto una pagina fondamentale nella storia della fotografia. Henri Cartier-Bresson è il protagonista della mostra che si è inaugurata ieri alla Mole Vanvitelliana di Ancona (resterà aperta fino al 17 giugno). Un evento, perché al di là dell’importanza che riveste sul piano dell’estetica, l’opera di colui che è considerato tra i più grandi fotografi ha molto da insegnare alle nuove generazioni. Oggi infatti, la facilità con cui i mezzi digitali consentono a tutti di fermare la realtà in immagini lascia poco spazio alla tecnica e all’educazione dello sguardo su quello che ci circonda, sulle persone e sul contesto.La mostra è stata organizzata dal Comune di Ancona assieme a Civita Mostre, Fondazione Cartier-Bresson e Agenzia Magnum Parigi. È stato Denis Curti, il curatore, a illustrare i principi e i valori del magistero di questo fotografo attraverso le 140 immagini allineate sulle pareti bianche, in un flusso continuo ed emozionale, senza un vero ordine cronologico. Non è rilevante distinguere le sezioni – le origini, le icone, i paesi visitati, i ritratti – perché da ogni fotografia emerge quella sua lucida concentrazione, assieme alla disciplina e al senso della geometria che hanno generato quegli scatti immortali, riconoscibili. Quel «lupo solitario, vagamente fanatico - così lo definì Truman Capote, suo compagno di viaggio in un tour americano – che danzava lungo il marciapiede come una libellula, con la Leica che sembrava parte del suo stesso corpo» ha percorso il mondo, primo fotografo occidentale ammesso in Unione sovietica durante la Guerra fredda, sempre al posto giusto nel momento in cui avvenivano gli eventi della storia, dall’incoronazione di Giorgio VI alla morte di Gandhi, alla dichiarazione di indipendenza dell’Indonesia.Fondatore nel ‘47, con un manipolo di altri celeberrimi fotografi come Robert Capa e David Seymour, dell’Agenzia Magnum, Cartier-Bresson aveva cominciato a scattare nel ‘24, giovane inesperto di qualunque tecnica, ma con un occhio che rivelava già la capacità di cogliere l’attimo. «Ma attenzione – mette in guardia Denis Curti – la vera arte di Cartier-Bresson consiste nel saper aspettare che si generi l’attimo significativo. Le foto le fai con la testa: se non sai cosa vuoi dire, è inutile scattare».Si intitola “L’istante decisivo”, la sala in cui risulta chiaro questo assunto: in Messico, un uomo le cui mani strette al petto richiamano le scarpe nella teca accanto a lui; il volto della donna accusata di essere spia della Gestapo; l’uomo addormentato sui giornali ai piedi del pubblico assiepato per la cerimonia di incoronazione di Giorgio VI. E poi: la figura dello scultore Giacometti sotto la pioggia, con il bavero dell’impermeabile sollevato sulla testa, che assomiglia alle sue stesse sculture; un Matisse surreale tra le sue colombe; gli occhi aguzzi di Ezra Pound che si trattiene le mani… Logo della mostra, l’uomo che salta sull’acqua alla Gare Saint Lazare sintetizza l’intelligenza, l’umanesimo di questo fotografo, che non si sarebbe lasciato sfuggire uno scatto agli sguardi assorti dei visitatori di questa sua mostra anconetana.