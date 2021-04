Quattro cantate sacre nel duomo di San Ciriaco ad Ancona con il baritono Borgioni e l'Accademia Hermans

ANCONA - Gli Amici della Musica Guido Michelli di Ancona propongono per domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, dalla Cattedrale di San Ciriaco (in streaming, a partire dalle ore 18), un concerto che chiude la stagione in tale modalità di diffusione di Marche Concerti, l’Associazione regionale di cui il nostro sodalizio è parte attiva.

Lo stimolante programma è incentrato su quattro cantate sacre di George Philipp Telemann (Magdeburgo 1681 - Amburgo 1767), tratte da “Der Harmonische Gottesdienst” (l’armonico servizio divino), nell’ esecuzione di Mauro Borgioni, baritono, con l’Accademia Hermans, nell’occasione rappresentata da Fabio Ceccarelli, flauto traversiere (nell’antica dizione: oggi flauto traverso, ndr.), Alessandra Montani (violoncello) e Fabio Ciofini, clavicembalo e maestro di concerto. I pezzi proposti sono appunto scritti per baritono, flauto traversiere e basso continuo (realizzato dal clavicembalo). Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comitato Amur ((Associazioni Musicali in rete), viene eseguito e ripreso nel Duomo di Ancona e sarà visibile gratuitamente sul canale You Tube di Marche Concerti, ma anche sul sito dello stesso Comitato, nato lo scorso anno dalla volontà di riunire alcune tra le più importanti istituzioni italiane della musica da camera al fine di creare una rete nazionale per un’offerta condivisa.

Questa iniziativa musicale viene in particolare presentata nell’ambito del progetto “Silenzio in sala a tempo di musica”, che nasce su idea del fotografo Daniele Ratti: musica e fotografia si incontrano con l’obiettivo di supportare i musicisti nell’attuale contesto di incertezza che avvolge la spettacolo dal vivo. Le cantate in programma (del 1725-1726) sono tratte dal foltissimo catalogo del genere (1400 quelle giunte a noi delle 1750 originarie) di Telemann, un compositore straordinariamente fecondo, dotato di una grande facilità di scrittura, che si produsse in un numero incredibile di lavori vocali e strumentali sacri e profani, in un’epoca dominata da personalità del calibro di Bach e di Händel.

L’Accademia Hermans è nata nel 2000 in terra umbra per volontà del suo direttore Fabio Ciofini, studioso di organo, pianoforte e fortepiano, grande appassionato ed esperto di musica antica e regolarmente presente nei più importanti festival in Italia e all’estero dedicati a questo repertorio musicale, per il quale con essa svolge un’intensa attività di promozione, coinvolgendo giovani strumentisti e cantanti desiderosi di approfondirne i contenuti. Il baritono Mauro Borgioni, particolarmente attivo nel settore, ha un personale repertorio che include anche opere sacre e che si estende alla musica contemporanea.

